220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ

Збройні Сили України отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже 220 автомобілів для виконання бойових і логістичних завдань на фронті, повідомили представники фонду.

Зокрема, нещодавно Сили оборони отримали від фонду 5 позашляховиків Nissan Navara та один мікроавтобус Volkswagen LT 35. Автомобілі відремонтовані та облаштовані додатковими пристроями нічного бачення. Один із позашляховиків Nissan Navara направлено в підрозділ, який виконує бойові завдання в Кліщіївці поблизу Бахмута. Інший Nissan Navara вже працює на Чернігівському напрямку та допомагає підрозділам ППО боронити українське небо. Ще один такий позашляховик посилив стрілецький батальйон в районі Діброви Луганської області.

Ще один Nissan Navara отримав підрозділ Національної гвардії. Пікап уже допомагає виконувати бойові завдання та укріплювати позиції військовослужбовців на ключових ділянках фронту.

Nissan Navara також надійшов у розпорядження спеццентру Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Мікроавтобус Volkswagen LT 35 отримав окремий батальйон морської піхоти. Підрозділ бере безпосередню участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.