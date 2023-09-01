Головне
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:48 13978
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 14:50 4686 2
Ракув Кочергіна дізнався суперників у груповому етапі Ліги Європи
Сьогодні 14:43 268
Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2023/24: Як це було
Сьогодні 14:35 1230
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:44 347748
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 13:38 78724
Україна залишилась із двома представниками в євросезоні: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:32 64247 7
Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу в 3 колі US Open
Сьогодні 09:14 2117
Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову у другому колі US Open
Сьогодні 09:01 633
Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО
Сьогодні 08:37 3467
Прямі трансляції

FAVBET сплатив у серпні понад ₴500 млн податків

Сьогодні 14:36 151 0
FAVBET сплатив у серпні понад ₴500 млн податків

Провідна українська iGaming-компанія залишається одним з найбільших платників податків України та лише цього серпня внесла до державної казни понад ₴500 млн податків.

Обсяги податкових платежів вдалось підвищити за рахунок більш активного залучення нових користувачів та реалізації довгострокової стратегії розвитку на українському ринку.

"Гральний ринок України досі на етапі становлення, тому нам важливо власним прикладом показувати, що галузь вміє консолідуватись та слугувати національним інтересам не лише в період зростання, але й у часи викликів", — розповіли у FAVBET.

Сьогодні FAVBET залишається одним з двох організаторів української гральної галузі, що одночасно пропонує користувачам ліцензійні послуги онлайн-казино та букмекера. Лише за перші півроку 2023-го компанія перерахувала до державного бюджету понад ₴280 млн у вигляді платежів за продовження діючих, а також нові ліцензії КРАІЛ.

Розвиваючи діяльність в Україні, FAVBET водночас збільшує залученість у благодійних та соціальних проєктах, в тому числі спільно з FAVBET Foundation.

Влітку поточного року компанія стала партнером UNITED24 та взяла участь у кількох знакових ініціативах фандрейзингової платформи Президента України. 

Зокрема, виділила ₴57,5 млн на 53 нові пікапи для оснащення "Армії дронів" та стала найбільшим корпоративним донором "Операції "Єдність" із закупівлі 10 тис. FPV-дронів, передавши ₴10 млн.

Загальна ж сума підтримки армії з боку FAVBET та за сприяння FAVBET Foundation вже сягнула ₴150 млн. Сюди входять понад 200 позашляховиків, в тому числі автомобілі для евакуації, а також більше 90 дронів різного типу.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

Коментарі ()
Популярне зараз
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 78724
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 20138
Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО 21111
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 347748
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було 16219
Україна залишилась із двома представниками в євросезоні: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Україна залишилась із двома представниками в євросезоні: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 64247 7
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117651
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35689 4
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27184
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12377
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 295861
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39652 1