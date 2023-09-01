FAVBET сплатив у серпні понад ₴500 млн податків

Провідна українська iGaming-компанія залишається одним з найбільших платників податків України та лише цього серпня внесла до державної казни понад ₴500 млн податків.

Обсяги податкових платежів вдалось підвищити за рахунок більш активного залучення нових користувачів та реалізації довгострокової стратегії розвитку на українському ринку.

"Гральний ринок України досі на етапі становлення, тому нам важливо власним прикладом показувати, що галузь вміє консолідуватись та слугувати національним інтересам не лише в період зростання, але й у часи викликів", — розповіли у FAVBET.

Сьогодні FAVBET залишається одним з двох організаторів української гральної галузі, що одночасно пропонує користувачам ліцензійні послуги онлайн-казино та букмекера. Лише за перші півроку 2023-го компанія перерахувала до державного бюджету понад ₴280 млн у вигляді платежів за продовження діючих, а також нові ліцензії КРАІЛ.

Розвиваючи діяльність в Україні, FAVBET водночас збільшує залученість у благодійних та соціальних проєктах, в тому числі спільно з FAVBET Foundation.

Влітку поточного року компанія стала партнером UNITED24 та взяла участь у кількох знакових ініціативах фандрейзингової платформи Президента України.

Зокрема, виділила ₴57,5 млн на 53 нові пікапи для оснащення "Армії дронів" та стала найбільшим корпоративним донором "Операції "Єдність" із закупівлі 10 тис. FPV-дронів, передавши ₴10 млн.

Загальна ж сума підтримки армії з боку FAVBET та за сприяння FAVBET Foundation вже сягнула ₴150 млн. Сюди входять понад 200 позашляховиків, в тому числі автомобілі для евакуації, а також більше 90 дронів різного типу.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.