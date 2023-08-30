Три позашляховики, FPV-дрони та протидронні системи: Favbet Foundation продовжує підтримувати ЗСУ

Благодійний фонд Favbet Foundation лише за останній тиждень передав Збройним Силам України три позашляховики, повідомили представники фонду.

Позашляховик високої прохідності Mazda B2500 працює в зоні бойових дій і допомагає українським військовим давати відсіч російській збройній агресії на Бахмутському напрямку.

Nissan X-Trail уже допомагає захисникам на східному напрямку виконувати бойові завдання, в тому числі з доставки військовослужбовців, зброї та боєприпасів.

Ще один позашляховик Nissan Pathfinder отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на найбільш критичних ділянках фронту.

Також фонд передав батальйону морської піхоти підсилений двовісний причіп Agricom та 10 FPV-дронів. Обладнання працюватиме в районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області.

Крім того, за сприяння фонду ЗСУ отримали черговий апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON G-6.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.