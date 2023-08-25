Хто володіє онлайн казино Космолот

Інтернет-казино Cosmolot — визнаний лідер серед закладів, які організовують та проводять азартні ігри казино у мережі Інтернет. Клуб може похвалитися великою кількістю користувачів як в Україні, так і за її межами. При цьому далеко не всі знають про те, хто володіє компанією, та особливості її роботи.

Про Cosmolot

Серед основних характеристик Космолот:

отримання ТМ - 2020 рік;

валюта гри - гривня;

поповнення рахунку – з карток Visa та MasterCard, а також через термінали;

кількість гри – понад 1000;

провайдери – понад 50;

вітальний бонус – розмір залежить від суми стартового депозиту;

ліцензія - видана рішенням КРАІЛ №34 від 02.02.2021 на 5 років;

технічна підтримка - support@cosmolot.ua;

мінімальна сума депозиту – 50 грн;

мінімальний виведення коштів - 100 грн;

майданчики для ігор — веб-сайт та мобільний додаток для смартфонів на iOS та Android.

Компанія Cosmolot розпочала свою діяльність у цій сфері у 2021 році, як тільки отримала офіційну ліцензію на право проведення азартних ігор казино в Інтернеті. З того часу діяльність компанії охоплює напрямок онлайн-казино.

Хто володіє казино Космолот?

2020 року українське законодавство офіційно дозволило проведення азартних ігор. Першою компанією, яка отримала дозвіл, було товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", яке володіє торговою маркою Космолот. Кінцевий бенефіціар компанії – Сергій Потапов.

Примітно, що до ухвалення закону про легалізацію ігор в Україні діяло кілька піратських компаній під однойменною назвою, які не мали нічого спільного з компанією, проте питання з "імітаторами" вдалося вирішити саме ТОВ "Спейсикс". Вони отримали права на оригінальний Космолот та запропонували легальний продукт на максимально вигідних умовах для гравців. Це не залишило шансів "піратам", які просто пішли з ринку. На сьогодні Cosmolot є прикладом того, як побудувати легальний бізнес з організації гемблінгу в Україні.