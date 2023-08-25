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Хто володіє онлайн казино Космолот

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Хто володіє онлайн казино Космолот

Інтернет-казино Cosmolot — визнаний лідер серед закладів, які організовують та проводять азартні ігри казино у мережі Інтернет. Клуб може похвалитися великою кількістю користувачів як в Україні, так і за її межами. При цьому далеко не всі знають про те, хто володіє компанією, та особливості її роботи.

Про Cosmolot

Серед основних характеристик Космолот:

  • отримання ТМ - 2020 рік;

  • валюта гри - гривня;

  • поповнення рахунку – з карток Visa та MasterCard, а також через термінали;

  • кількість гри – понад 1000;

  • провайдери – понад 50;

  • вітальний бонус – розмір залежить від суми стартового депозиту;

  • ліцензія - видана рішенням КРАІЛ №34 від 02.02.2021 на 5 років;

  • технічна підтримка - support@cosmolot.ua;

  • мінімальна сума депозиту – 50 грн;

  • мінімальний виведення коштів - 100 грн;

  • майданчики для ігор — веб-сайт та мобільний додаток для смартфонів на iOS та Android.

Компанія Cosmolot розпочала свою діяльність у цій сфері у 2021 році, як тільки отримала офіційну ліцензію на право проведення азартних ігор казино в Інтернеті. З того часу діяльність компанії охоплює напрямок онлайн-казино.

Хто володіє казино Космолот?

2020 року українське законодавство офіційно дозволило проведення азартних ігор. Першою компанією, яка отримала дозвіл, було товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", яке володіє торговою маркою Космолот. Кінцевий бенефіціар компанії – Сергій Потапов.

Примітно, що до ухвалення закону про легалізацію ігор в Україні діяло кілька піратських компаній під однойменною назвою, які не мали нічого спільного з компанією, проте питання з "імітаторами" вдалося вирішити саме ТОВ "Спейсикс". Вони отримали права на оригінальний Космолот та запропонували легальний продукт на максимально вигідних умовах для гравців. Це не залишило шансів "піратам", які просто пішли з ринку. На сьогодні Cosmolot є прикладом того, як побудувати легальний бізнес з організації гемблінгу в Україні.

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