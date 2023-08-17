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Игровые автоматы с самым высоким RTP

Сьогодні 08:54 75 0
Игровые автоматы с самым высоким RTP

Каждый любитель азарта стремится к крупному выигрышу. На сайте http://irshansk-rada.com.ua/ игровые автоматы онлайн-казино имеют самые высокие показатели Return to Player, что приводит к частым выигрышам и снижает риск потери денежных средств. Коллекция лицензированного казино включает в себя различные игры с интересной графикой и минимальными ставками.

Что значит RTP?

Термин RTP (Return to Player) означает отдачу, процент ставок, который возвращается игрокам во время вращения барабана в игре. Чем выше отдача, тем больший размер выигрыша ожидает пользователя. С помощью данного показателя возможно узнать свои шансы на победу еще до вращения барабана. При высокой отдаче практически вся сумма ставок разыгрывается между игроками. Казино берет себе минимальный процент.

Определение показателя

Главное достоинство аппаратов с высоким Return to Player – это больше шансов выиграть. Такие автоматы более актуальны для тех, кто отдает предпочтение одной игре. Определить показатель выигрыша можно и самостоятельно. Специально для этого существует формула В/С*100=RTP, где:

  • В – размер выигрыша.
  • С – общая сумма ставок.

Сумму призовых следует разделить на величину ставок и умножить на 100. В итоге получится узнать процент возврата. Данная информация указывается провайдером к каждой игре. Но чтобы убедиться в этом, можно проверить указанную информацию, сделав свой расчет. Для этого лучше воспользоваться демосчетом, чтобы сделать несколько ставок на определенную сумму.

Возможно ли изменить или настроить Return to Player?

RTP закладывается разработчиками автомата в программный код, поэтому изменить его представителям казино никак не удастся. Но это не исключает риски взлома кода. Хоть это сложный и трудоемкий процесс, все же хакерам это под силу.

Все действия, которые осуществляются игроками в онлайн-казино, контролируются разработчиками и независимыми органами. Так что риски взлома становятся минимальными. Изменения в код вносятся только после обновления программного обеспечения или же самими провайдерами.

Слоты с высокой отдачей

Высокой считается отдача, которая составляет 98% и больше. От 91% до 95% считается низким показателем. 95%-98% – средний показатель. Если знать RTP слота, то можно сразу отбросить все неподходящие варианты и играть только в те, где есть реальные шансы на крупный выигрыш. Игровые автоматы с низкой отдачей реже приносят хорошую прибыль.

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Рейтинг слотов с высоким Return to Player

Онлайн-казино предлагает большой выбор игр с разнообразной тематикой и процентом отдачи, поэтому выбрать есть из чего. В первую очередь при выборе необходимо обращать внимание на список популярных слотов. В следующей таблице представлены лучшие игровые автоматы, от самого высокого показателя к самому низкому.

Название слота Разработчик Процент отдачи
Elven Princesses Evoplay 96.4%
Mega Fortune NetEnt 96%
Zeus WMS 96%
Gonzo’s Quest NetEnt 95,97%
Gladiator Playtech 94,09%

Значение отдачи в некоторых автоматах влияет на бонусы. Чем больше отдача, тем больше денег можно получить с бонусов. Данную информацию можно узнать в описании игры. Стоит отметить, что даже если в слоте установлены самые высокие показатели, но казино не лицензированное, это не даст никаких гарантий.

Следует сначала убедиться в наличии лицензии, ознакомившись с данными об казино, поскольку хакерам проще изменить код игры без лицензии, и тогда потери собственных денежных средств не избежать.

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