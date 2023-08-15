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FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, — рішення КРАІЛ

Сьогодні 21:48 137 0
FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, — рішення КРАІЛ

За підсумками засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) 8 серпня 2023 року гральний заклад групи компаній FAVBET лишився єдиним наземним казино столиці, що має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино.

В столиці казино працює відповідно до ліцензії, виданої ТОВ "Фаворит казіно компані" в 2021 році. На території закладу розташовані 5 столів для гри в рулетку, 12 столів для карткових ігор та 76 ігрових автоматів. 

За два роки великої війни в Україні загально сума ліцензійних платежів групи компаній FAVBET до держбюджету склала більше 280 мільйонів гривень.

Перший букмекерський пункт та ліцензії на зали ігрових автоматів

Серпневе засідання КРАІЛ відзначилось видачею ще кількох ліцензій компаніям групи FAVBET.

Зокрема, ТОВ "Букмекерська компанія “Фавбет”" отримало ліцензію на перший в Україні легальний букмекерський пункт, що, як і FAVBET Casino, працюватиме в готелі Mercure Kyiv Congress.

Крім цього, ТОВ "Фавбет гейм слотс" отримала одразу три ліцензії на розміщення гральних автоматів в готелях "IBIS Київ ж/д вокзал", "Тиса" та Siesta.

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