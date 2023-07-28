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Разом до перемоги: ЗСУ отримали понад 190 авто за сприяння Favbet Foundation і компанії Favbet

Сьогодні 19:15 121 0
Разом до перемоги: ЗСУ отримали понад 190 авто за сприяння Favbet Foundation і компанії Favbet

Збройні Сили України отримали понад 190 авто за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation і компанії Favbet, повідомили представники фонду.

190-те за рахунком авто Mitsubishi L200 отримала 126-та окрема бригада Територіальної оборони, до складу якої входять фанати українського футбольного клубу "Севастополь".

Також минулого тижня у розпорядження ЗСУ надійшов автомобіль Nissan R51 Pathfinder. Він допоможе захисникам України оперативно виконувати поставлені бойові завдання.

Нагадаємо, нещодавно компанія Favbet придбала та передала 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів". Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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