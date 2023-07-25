FAVBET та Динамо припиняють співпрацю

FAVBET та київське "Динамо" дійшли згоди не продовжувати партнерський контракт. Цим рішенням завершується історія п’ятирічної співпраці.

Дякуючи гравцям, тренерам, керівникам та всім відданим вболівальникам ФК "Динамо" за п’ять яскравих років, у FAVBET створили відео з найяскравішими моментами співпраці — від гучних перемог у Премєр-лізі до перфомансів на трибунах. Пригадайте, як це було: https://youtu.be/6jlT6HMGuY4.

"Динамо — частина історії всього українського футболу, і ми щасливі, що разом нам вдалось вписати у неї ще декілька пам’ятних сторінок. Останні роки принесли країні багато випробувань, але навіть у таких умовах нам вдавалось гуртувати фанів навколо спільних перемог, розвивати спорт та втілювати проєкти, що виходили далеко за межі футбольних майданчиків", — розповідає Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов.

Київське "Динамо" та FAVBET уклали партнерську угоду, поставивши за мету не обмежуватись логотипом на футболці, а вивести співпрацю між спонсором та клубом на новий рівень — працювати над популяризацією футболу та розвитком великих спільних проєктів.

Протягом наступних п’яти років FAVBET та "Динамо" вдалось значно розширити динамівське ком’юніті в Україні та прокачати рівень культури вболівання. Партнери додали вражень фанатам, створивши брендований фан-сектор на домашньому стадіоні клубу, а також впровадивши розваги та розіграші призів під час матчів. FAVBET зробили подарунок фанатам "Динамо", підтримавши випуск документального екшн-фільму "Невідоме Динамо".

Було й багато соціальних ініціатив — від благодійних кіберспортивних турнірів FIFA 22 #MatchForPeace до дружніх матчів, що закликали світову спільноту підтримати Україну у боротьбі з агресором. П’ятирічна співпраця була сповнена й знаковими перемогами.

Команда FAVBET щиро дякує ФК "Динамо" за п’ять років плідної співпраці. Бажаємо нових перемог та якнайшвидше повернутись до ігор під мирним небом.