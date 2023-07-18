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FAVBET став генеральним партнером Львівського півмарафону

Вчора 22:15 175 0
FAVBET став генеральним партнером Львівського півмарафону

Вже цього вересня на вулиці Львова повертається найбільша бігова подія Галичини. "День 557: Львівський півмарафон Незламності 2023" пройде за підтримки генерального партнера компанії FAVBET, що вже неодноразово підтримувала події бігової спільноти Run Ukraine.

Реєструватися можна за посиланням: http://bit.ly/3XSYkL8

"FAVBET важливо підтримувати не лише професійний, але й аматорський спорт — масові заходи, які об’єднують тисячі українців навколо спільних захоплень. Ми раді підтримувати бігове ком’юніті, адже займатися  улюбленою справою та популяризувати спорт — ідеально комбо. До того ж, біг є чудовим способом дбати про своє здоров’я та тримати під контролем ментальний стан у нашій стресовій реальності. Тож до зустрічі на старті!", — прокоментував бренд-директор FAVBET Олександр Тарасов.

Дата стартів — 3 вересня. Організатори підготували повноцінний міський забіг за стартом біля Оперного театру та трасою, що пролягає через усе місто в одне коло. Крім традиційних 21 км, учасники можуть долучитись до мінімарафону на 5 км, а також двох забігів на 10 км — "Львівської" та "Ветеранської" десятки.

Від 50% до 100% прибутку з усіх придбаних реєстрацій організатори півмарафону спрямують до благодійного фонду "Незламні", який займається протезуванням та реабілітацією постраждалих від російської агресії.

FAVBET продовжує системно підтримувати український спорт та сприяти розвитку спортивної інфраструктури різного рівня. За час війни компанія не лише не скоротила, а й розширила партнерства з низкою футбольних клубів Першої та Прем’єр-ліги, стала генеральним партнером Федерації баскетболу України.

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