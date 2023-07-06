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FAVBET став генеральним партнером Федерації баскетболу України

Сьогодні 19:53 83 0
FAVBET став генеральним партнером Федерації баскетболу України

Українська букмекерська компанія FAVBET уклала партнерську угоду з Федерацією баскетболу України та виступатиме титульним спонсором Суперліги сезону 2023-2024. Також FAVBET стає генеральним партнером чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу та підтримуватиме виступи національних команд на міжнародних змаганнях.

"Обставини вже кілька років випробовують на міцність український баскетбол. Спочатку — корона, тепер — війна. На щастя, спорт має відданих фанатів, вмотивованих гравців та федерацію, що націлена на розвиток. — коментує Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов, — Мета FAVBET як партнера ФБУ — посилити процеси відновлення в українському баскетболі та надати достатньо ресурсів для того, щоб наші талановиті гравці могли успішно виступати вдома та водночас представляти Україну на найвищому рівні".

"Розширювати партнерський кейс завжди приємно. Ми раді, що до нас долучився впізнаваний бренд з яскраво вираженою соціальною позицією. Ми знаємо що FAVBET активно підтримує цілу низку важливих ініціатив, таких як підтримка ЗСУ, різноманітні благодійні проєкти і звісно спорт. На сьогодні наше партнерство допоможе у підготовці Національних збірних до важливих стартів, зокрема Олімпійської пре-кваліфікації, яка уже стартує через кілька тижнів", — зауважив генеральний Секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

Новий сезон провідного баскетбольного чемпіонату країни, що стартує на початку жовтня, матиме назву "Superleague Favbet". Цього року за звання кращого клубу України змагатимуться 9 клубів торішньої Суперліги та переможець Вищого дивізіону попереднього сезону — БК "Рівне".

14-го липня чоловіча Національна збірна України з баскетболу розпочне підготовку до пре-кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор. Українці готуватимуться у Ризі, де команда Віталія Степановського зіграє 4 контрольні матчі зі збірними Литви, Швеції, Ізраїлю та Нідерландів. 12-го серпня у Стамбулі збірна розпочне груповий етап турніру, де нашими суперниками будуть збірні Болгарії, Ісландії та Туреччини.

Натомість жіноча збірна України чекатиме відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2025, який стартує у листопаді.

Партнерство з ФБУ — відповідальний крок для FAVBET, що системно підтримує український спорт навіть в умовах війни. У 2022 році компанія не лише не скоротила кількість спонсорських контрактів, але активно розширювала партнерства задля збереження українського спорту. Сьогодні FAVBET є спонсором футбольних клубів "Динамо", "Колос", "Кривбас", "Оболонь", "Рух", а також молодої кіберспортивної організації Monte. 

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