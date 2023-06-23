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Внесок у перемогу: Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 4 авто

Сьогодні 15:55 104 0
Внесок у перемогу: Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 4 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України ще 4 автомобілі-позашляховики для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

Зокрема спецпідрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Донеччині, отримав позашляховик Nissan Navara.

Також підрозділи ЗСУ за останні тижні отримали від фонду Favbet Foundation три позашляховики Mazda B2500. Одне авто надійшло на Сумський напрямок, ще два – на східний фронт. Також за сприяння фонду ЗСУ отримали БПЛА Mavic 3Т і 4 планшети Samsung Tab А7.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, більш ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

 

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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