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Динамівці проти Monte: Благодійний шoу-матч з CS:GO у Києві

Сьогодні 14:24 235 0
Динамівці проти Monte: Благодійний шoу-матч з CS:GO у Києві

25 червня футболісти київського Динамо спробують себе у кіберспорті та проведуть показовий матч проти української кіберкоманди Monte. Цьогоріч вона увійшла до топ-10 світового рейтингу з Counter-Strike: Global Offensive.

Гру транслюватимуть онлайн, а донати з трансляції передадуть через офіційну фандрейзингову платформу України UNITED24 на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який 4 березня минулого року обстріляли російські війська.

Подія відбудеться за підтримки FAVBET — офіційного партнера обох команд.

Бутси на клавіатури найближчої неділі проміняють одразу четверо гравців ФК Динамо: центральний захисник Максим Дячук, центральний півзахисник Микола Шапаренко, лівий півзахисник Назар Волошин та правий захисник Олександр Караваєв.

Протистоятиме динамівцям "основа" Monte у складі засновника команди Володимира "Woro2k" Велетнюка, Сергія "DemQQ" Демченко, Айдина "KrizzeN" Турлибекова, а також тренера Сергія "lmbt" Бежанова.

Зважаючи, що матч відбудеться  у форматі 5-на-5, до четвірок гравців долучаться двоє почесних гостей: український реп-виконавець Tricky Nicki та Антон Скуратов — гуморист, блогер та співзасновник  YouTube-каналу "Murafa & Skuratov". Коментуватиме протистояння відомий кіберспортивний коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

"Круто бачити, що наші друзі та партнери із зовсім різних світів та видів спорту об’єднуються для підтримки України. Дякую всім учасникам за те, знайшли час у тренувально-гастрольному графіку, щоби подарувати фанам таку цікаву подію. Ну й, звісно, запрошуємо усіх дивитись, вболівати та активно донатити на добру справу", — розповіли у FAVBET.

Де та коли дивитись?

Пряму трансляцію шоу-матчу між "Динамо" та Monte можна буде подивитись 25 червня о 17:00 одразу на двох YouTube-каналах: ФК "Динамо" Київ та Football Hub. Захід відбудеться у конференц-залі стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.

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