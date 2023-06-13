Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 2133
Шахтар може очолити 34-річний італієць Фаріолі
Сьогодні 22:23 140
Молодіжна збірна України переграла Кувейт у контрольному матчі
Сьогодні 20:53 353
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:35 648
Ярмоленко залишив Аль-Айн
Сьогодні 19:39 574
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення
Сьогодні 16:54 3857
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол
Сьогодні 15:41 11837 2
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 820
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 612
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1868
Прямі трансляції

Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Сьогодні 21:38 149 0
Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Команда благодійного фонду Favbet Foundation організувала дружній мінітурнір для юних футболістів з Києва та області до міжнародного Дня захисту дітей. Турнір був проведений разом з Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Це водночас змагання та розважальна подія, що об’єднує дітей та дорослих, захоплених футболом. Участь у заході, що проходив на Центральній спортивній арені Деснянського району, взяли 6 команд 2011-12 р.н.

Цього року дружні матчі у межах кубка зіграли шість дитячих клубів: "Вигурівщина", "Бригантина", "Троєщина", "Титан", "Академія Алієва" та "Зазим’я". Переможців не визначали — головною метою турніру було не змагання, а спілкування та розваги.

"Турнір створений для того, щоб діти отримали можливість займатись улюбленим спортом та хоча б на певний час відволіктися від реалій війни. Наша мета — давати молодим українцям якомога більше стимулів до розвитку та самовдосконалення у цей складний час", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд компанії FAVBET, заснований у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері дитячої освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол 11837 2
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 4621
П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні 2778
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 22026
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення 3857
Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини 3254
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24706
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 37663
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37125 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15965 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2211
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36402