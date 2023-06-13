Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Команда благодійного фонду Favbet Foundation організувала дружній мінітурнір для юних футболістів з Києва та області до міжнародного Дня захисту дітей. Турнір був проведений разом з Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Це водночас змагання та розважальна подія, що об’єднує дітей та дорослих, захоплених футболом. Участь у заході, що проходив на Центральній спортивній арені Деснянського району, взяли 6 команд 2011-12 р.н.

Цього року дружні матчі у межах кубка зіграли шість дитячих клубів: "Вигурівщина", "Бригантина", "Троєщина", "Титан", "Академія Алієва" та "Зазим’я". Переможців не визначали — головною метою турніру було не змагання, а спілкування та розваги.

"Турнір створений для того, щоб діти отримали можливість займатись улюбленим спортом та хоча б на певний час відволіктися від реалій війни. Наша мета — давати молодим українцям якомога більше стимулів до розвитку та самовдосконалення у цей складний час", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд компанії FAVBET, заснований у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері дитячої освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.