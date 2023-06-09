Ще три позашляховики для контрнаступу: Favbet Foundation продовжує допомагати ЗСУ

Благодійний фонд Favbet Foundation за тиждень передав Збройним Силам України три позашляховики високої прохідності, повідомили представники фонду.

Зокрема, захисники України отримали від фонду високопрохідний пікап Nissan Navara, облаштований камерою нічного бачення. Авто негайно відправлено на схід виконувати бойові завдання.

Ще один Mitsubishi L200 надійшов у розпорядження взводу протитанкових ракетних комплексів і вже допомагає виконувати бойові завдання на сході країни.

Також на східний фронт фонд відправив високопрохідний позашляховик Mazda B 2500.

"Напередодні контрнаступу як ніколи важливо всіма силами допомагати ЗСУ.

Ці авто вже працюють на рубежах оборони і допомагають нашим військовим маневрувати між позиціями, перевозити амуніцію, евакуйовувати поранених побратимів", - зазначив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 120 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн. Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.