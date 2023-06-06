Як знайти сертифіковані слоти з високою віддачею

Обираючи ігри казино онлайн користувачі з досвідом віддають перевагу саме сертифікованим слотам. Це надає їм впевненості, що окрім розваги та азарту, вони гарантировано отримуватимуть завдяки ним також і цінні призи. Однак усі гральні автомати відрізняються за певними характеристиками, що безпосередньо впливають на розмір та частоту можливих виграшів.

У цій статті ми розглянемо де саме знайти ліцензійні апарати та на які їх показники слід звернути увагу, аби обрати слот з по-справжньому високою віддачею.

Матеріали від проекта info.uz.ua який робить огляди слотів в онлайн казино України.

Де знайти чесні слоти для гри на гроші

Аби розважатися у легальні ігрові автомати, достатньо знайти будь-яке ліцензоване онлайн казино. Якщо йдеться про українського оператора, йому обов'язково треба мати дозвіл від КРАІЛ. Наразі в Україні є одразу кілька легітимних казино, що пропонують виключно оригінальний ліцензійний софт для азартної гри на гроші:

Vulkan Casino.

ChampionCasino.

Slot City.

Cosmolot.

Pin Up.

Slotoking.

Favbet.

First.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ) є державною установою, що регулярно перевіряє онлайн казино на використання легітимних автоматів, читайте як створити онлайн казино з інструкції від КРАІЛ. Чесність та непередбачуваність останніх гарантується справною роботою ГВЧ (генератор випадкових чисел).

При бажанні можна скористатися також майданчиком для азартних розваг і з будь-якою міжнародною ліцензією — Curacao, UKGC, MGA, тощо. Найбільш прозорими у гральній індустрії операторами вважаються блокчейн-казино, які дозволяють кожному власному користувачу самостійно перевірити на чесність будь-яку цікаву їм ігрову сесію завдяки технології Probably Fair.

Як обрати гральний автомат з високою віддачею

Цілком природно, що обираючи ігри азартні онлайн користувачі, які планують грати на справжні гроші, бажають робити ставки у слотах з найкращою віддачею. Розглянемо, як визначити такі автомати та на які їх додаткові характеристики також слід звернути власну увагу.

RTP

Насправді, на те аби знайти досить щедрий на призи відеослот не треба витрачати занадто багато часу. Достатньо поглянути на його RTP (Return to Player) — показник, що демонструє співвідношення виграшів до сукупної суми зроблених під час гри у автомат ставок. Найчастіше він варіюється від 90% до 98%. Звичайно, такий результат можна отримати лише на довгій дистанції, тому не слід очікувати виграшів одразу ж після першого чи навіть другого спіну. Хоча іноді трапляється й таке. За те ж як довго чекати на грошовий приз відповідає характеристика, яку ми розглянемо наступною.

Волатильність

Дисперсія, або як її ще називають — волатильність, вказує на яку частоту випадання призів запрограмований обраний слот. Цей показник також є цілком відкритим, як і RTP. Волатильність буває наступною:

Велика.

Середня.

Низька.

Низький показник означає невеликі, але відносно часті виграші. Тоді як слоти із високою дисперсією гарантують насправді гарні призи, яких проте доведеться прикласти зусиль аби дочекатися. Останній варіант — щось середнє між двома вищезгаданими.

Який варіант гравцю до вподоби найбільше — обирати лише особисто йому. Проте автомати з низькою волатильністю є стандартною рекомендацією для гравців з обмеженим бюджетом. Оскільки середня й тим більше висока дисперсія з великою долею ймовірності вимагатиме значних фінансових вливань у слот, перш ніж він подарує гравцю виграш.

Апарати з високою волатильністю найчастіше обирають так звані хайролери, які з змозі робити велики ставки протягом досить довгого часу, що майже гарантує їм врешті-решт виграш, який, насправді, завдячуючи цій стратегії, буде досить великим.

Прогресивний та фіксований джекпот

Усі автомати діляться на дві категорії — із фіксованим призовим фондом (джекпотом) та прогресивним. Саме останні відомі тими астрономічними виграшами, звістки про які відразу ж потрапляють на шпальти газет та доволі часто складають мільйони доларів.

Однак, знову ж таки, прогресивний, на відміну від фіксованого джекпота, є надто непередбачуваним відносно того, коли саме він активується. Тож якщо гравець бажає радіти виграшам, але не має безмежного фінансового ресурсу, краще обирати слоти з фіксованою сумою джекпоту. Це додасть шансів отримати його у більш-менш адекватний строк. Останнє критично важливо, коли у гемблера лімітований бюджет на гру.

Як грати у слоти онлайн казино безкоштовно

Насправді, є одразу два способи, які дозволяють у азартні ігрові автомати грати безкоштовно. Розглянемо їх по черзі.

Демо-версія

Це найзручніший спосіб розважитися грою у слоти без необхідності витрачати гроші. Демонстраційний режим є майже у кожного відеослота. Більше того, він дозволяє грати на сайті навіть без авторизації. Його головна особливість — ставки робляться кредитами, що їх не можна вивести із казино навіть у разі виграшу. Витративши усю запропоновану віртуальну валюту, для продовження гри у цьому випадку достатньо перезавантажити сторінку із слотом.

В усьому іншому демо-режим ні в чому не відрізняється від звичайного, що передбачає гру на справжні гроші. Через це його полюбляють як досвічені гравці задля розробки виграшної стратегії під новий для себе автомат, так і новачки для кращого знайомства з онлайн казино та його асортиментом.

Бонуси

Інший спосіб безплатної гри у слоти потребує обов'язкової реєстрації на сайті казино, який надає бездепозитні бонуси — привітальні чи будь-які інші. Вони можуть видаватися гравцям як у вигляді бонусних коштів, так і фріспінів. Останні, зазвичай, можна використовувати лише у певних автоматах. Ключова перевага гри в слоти на бонуси полягає у тому, що їх можна вивести з сайту казино на карту чи електронний гаманець. Однак заради цього доведеться виконати певні умови щодо їх відіграшу.

Висновок

У якості короткого заключного слова рекомендуємо грати лише у ліцензованих онлайн казино. Аби якомога частіше радіти виграшам, обирайте слоти з великим RTP (95%+), низькою волатильністю та фіксованим джекпотом. Хайролери ж, що мають гроші та бажання ризикнути значним бюджетом заради по-справжньому крутих призів, можуть скористатися автоматами з високою дисперсією чи навіть прогресивним джекпотом.