Президент Favbet Foundation підтримав спортивний фестиваль для українських сімей у Загребі

Команда благодійного фонду Favbet Foundation долучилась до проведення спортивного фестивалю для українських сімей, влаштованого об’єднанням "Crvena Kalyna" у столиці Хорватії.

За особистого сприяння президента Favbet Foundation Андрія Матюхи, фонд передав подарунки наймолодшим гостям заходу – м’ячі, фрісбі, безпечні набори для гри в дартс, а також інший інвентар для спорту та розваг.

Участь в заході взяло понад 450 людей. Переважно це сім’ї з дітьми, які через російську агресію були змушені покинути свої домівки та тимчасово перебувають у Хорватії.

Протягом дня відвідувачі фестивалю могли взяти участь у десятках спортивних майстер-класах та змаганнях під наглядом професійних тренерів – від йоги, пілатесу та бачати до футболу, настільного тенісу або крикету. Також гостей частували піцою, а малечу розважали аніматори.

Сімейний фестиваль було організовано волонтерським об’єднанням "Crvena Kalyna", яке підтримує українських переселенців у Загребі, надає їм інформаційну та гуманітарну допомогу, навчає хорватської та влаштовує культурні заходи для дорослих та дітей.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований компанією FAVBET у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі. Нині фонд також впроваджує довгостроковий проєкт "Клуб супергероїв", який об’єднує освітні та спортивні ініціативи для дітей ВПО та військовослужбовців.