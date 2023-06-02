УЗД центри «СДС»

Комплекс центрів Сучасні Діагностичні системи (СДС) спрямований на забезпечення всебічної та доступної діагностики пацієнтам. Тут можна отримати повний спектр послуг із використанням новеньких томографів. Це гарантує якість та точність обстеження. Діагностичні центри УЗД у Києві та Україні розташовані у різних районах Києва, містах Київської та Львівської області. Мережа постійно розширюється і в майбутньому можлива поява нових пунктів в інших українських регіонах.

УЗД діагностика «СДС»

Ультразвукові дослідження – одна з найбільш популярних у медицині діагностичних методик. Вона дозволяє просканувати тканини та органи людини без впливу на них радіації чи виконання розрізів на тілі. Технологія заснована на ультразвукових хвилях та їх здатності відбиватися від об'єктів, що робить її безпечною та зручною.

У центрах «СДС» ви можете розраховувати на такі види діагностики УЗД:

обстеження органів черевної порожнини – печінка, селезінка, жовчний міхур, підшлункова залоза;

діагностика заочеревинного простору;

дослідження органів сечовидільної системи – сечового міхура, простати;

обстеження молочних залоз.

За допомогою ультразвукового апарату також можна вивчати стан щитовидної залози, м'яких тканин, лімфатичних вузлів, нирок, кровоносних судин та інших частин людського організму. Вартість прийому залежить від обсягу процедур, кількості обстежуваних органів.

Діагностичні центри УЗД у Києві та Україні

У віддаленому форматі можна записатися на прийом у центрах по всій території України. По телефону можна уточнити деталі обстеження, вибрати відповідну дату і час для прибуття в центр. УЗД центри у Києві представлені шістьма пунктами: чотири з них біля станцій метро Лук'янівська, Мінська, Чернігівська, Голосіївська та ще два по вулицях Солом'янській та Рогозівській.

УЗД центри в Україні розташовані також у містах Ірпінь, Бровари, Буча, Фастів, Березань (Київська область) та у місті Дрогобич Львівської області. У кожному з центрів «СДС» є доступ до бездротового з'єднання Wi-Fi. Це дасть можливість не занудьгувати, якщо з якоїсь причини доводиться чекати на свою чергу. Хоча час очікування знижено до мінімуму за рахунок попереднього запису.