Телевізор і фітнес: як ТВ допоможе підвищити ефективність тренувань

Перегляд телевізора під час занять фітнесом – наскільки це правильно? З цього приводу висловлено різні точки зору. Якщо говорити коротко, можна дійти кількох висновків:

Для деяких людей телевізор є фактором, що відволікає. Він не дає зосередитися на правильному диханні та виконанні вправ;

Є категорія людей, ледачих за своєю натурою, і їм потрібна додаткова мотивація для занять. І якщо на стіні тренажерного залу встановлена плазма, по якій транслюють мотивувальні відео та кліпи, тренування проходять більш гладко й ефективно;

Під час проведення групових занять телевізори нерідко використовують для трансляції відео з інструкторами й тренерами, які розповідають і показують, як виконувати вправи.

У будь-якому разі весь контент, який показують на екрані під час занять, має додатково мотивувати спортсмена, а не відволікати його.

Як телевізор допоможе підвищити ефективність тренувань

Плазма в тренажерному залі може бути корисною, але її присутність залежить від уподобань і потреб користувачів. З якою метою можна використовувати телевізор:

1. Мотивація

Навіщо люди займаються фітнесом? У кожного свої причини. Але більшості хочеться виглядати так само як відомі фітнес-моделі та актори. Відео з активними людьми, які виконують вправи, – додатковий стимул займатися більш інтенсивно для досягнення бажаних результатів.

2. Інформація та навчання

Телевізор можна використовувати для трансляції спеціалізованих програм про здоровий спосіб життя, фітнес, правильне харчування, новини зі світу спорту. Це може бути корисним для тих, хто хоче отримувати інформацію та поради про тренування та здоров'я під час занять спортом. Не обійтися без допомоги професійного інструктора під час проведення групових занять.

3. Фоновий супровід

У тренажерному залі збираються різні люди. Звідси й маса звуків, які не дають сконцентруватися. Якщо ж по телевізору транслюють ритмічні кліпи з підтягнутими фітнес-моделями та спортсменами, людина отримує додатковий стимул виконувати вправи інтенсивно, не відвертаючись на сторонні звуки.

Вибір телевізора для тренажерного залу

Для домашніх занять фітнесом

Телевізор зі Смарт ТВ – ідеальний вибір з низки причин:

Можливість вмикати навчальні програми. Зможете займатися разом з вашими улюбленими інструкторами, які ведуть прямі стріми на YouTube. Створення потрібної атмосфери під ритмічну та сучасну музику. Компактні розміри та невелика вага, телевізор можна встановити на стіну, щоб він не забирав дорогоцінні квадратні метри.

Розмір екрана залежить від параметрів кімнати. В ідеалі потрібно вибирати ТВ з OLED екранами, які мають широкі кути огляду.

Телевізор для фітнес-клубу

Зазвичай у залах встановлено кілька телевізорів із діагоналлю 50 - 65 дюймів. Бажані характеристики:

роздільна здатність 4K UHD, якщо зал невеликий, або Full HD для великих приміщень;

обов'язково Smart TV для підключення до інтернету;

частота оновлення необов'язково висока – 60 Гц цілком достатньо;

LED-LCD – не найкращий вибір через невеликі кути огляду;

OLED, QLED – оптимальна матриця для чіткого зображення, яке видно з будь-якої точки залу.

Для хорошого звуку варто також розглянути можливість встановлення аудіо системи.