Favbet Foundation оголошує додатковий набір дітей у спортивні секції в Києві

В рамках проєкту "Сильніші разом" благодійний фонд разом з бійцівським клубом SpartaBox оголошують додатковий набір дітей у спортивні групи занять з боксу та боротьби. Оплата за заняття здійснюється благодійним фондом Favbet Foundation.

У бійцівському клубі SpartaBox в Києві проходять спортивні заняття із найкращими тренерами України, які надають дітям якісне навчання та підтримку й розвивають спортивні навички.

Записатися на заняття в Києві можна за посиланням: https://forms.gle/P7mU4JzzYi1FY7mG8

Кількість місць у бійцівському клубі SpartaBox обмежена.

Займатися безкоштовно боксом або боротьбою мають можливість дітки, які проживають у Києві та якщо родина має статус ВПО або один із батьків є військовослужбовцем.

Favbet Foundation докладає максимум зусиль, щоб розвивати й популяризувати спортивний розвиток серед дітей. Нагадаємо, проєкт "Сильніші разом" у "Клубі Супергероїв" зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям із соціально вразливих груп. Тому оплата за заняття у SpartaBox здійснюється благодійним фондом Favbet Foundation.