FAVBET став ексклюзивним партнером проекту Олександра Денисова Футбол 2.0

"Для FAVBET важливо бути всередині гри: всередині спорту, всередині аудиторії вболівальників. Співпраця з Олександром Денисовим дає можливість ділитися якісним контентом та охоплювати ще більше фанатів футболу", — впевнений СОO FAVBET Михайло Труба.

Відтепер FAVBET — партнер групи YouTube-каналів "Футбол 2.0". Ексклюзивне партнерство з Олександром Денисовим та його медіа розраховано на три роки. Мета співпраці: підтримка інтересу українського вболівальника до футболу та розвиток українськомовного YouTube-контенту.

Олександр Денисов — заслужений журналіст України і спортивний ведучий, автор популярних проєктів та найвідоміший топ-менеджер у сфері футбольного медіа. Заснував найбільшу групу YouTube-каналів "Футбол 2.0". Платформу з якісним футбольним контентом, де справжні фани та новачки у футболі знайдуть для себе цікаві формати.

"Партнерство Футбол 2.0 і FAVBET — це дуже хороша новина саме для глядача. Ми об'єдналися заради однієї мети — якісний спортивний контент українською мовою на YouTube. А це означає, зокрема, ще більше нових програм, одна з яких вже скоро. Тож чекайте на прем'єру ще одного YouTube-каналу з нашої групи!", — ділиться своїми думками Олександр.

Саме тому FAVBET та Олександр Денисов впевнені, що спільні зусилля дозволять популяризувати футбол та збільшити українську футбольну аудиторію в YouTube.