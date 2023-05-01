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FAVBET став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun

Вчора 22:50 123 0
FAVBET став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun

FAVBET спільно з компаніями Viber Україна та Аврора Мультимаркет став партнером збору для потреб ЗСУ, започаткованого виданням "Блискавка". 

Головна ціль ініціативи — зібрати 11,4 млн грн на два сучасні розвідувальні комплекси БПЛА RQ-35 Heidrun, що здатні протистояти засобам радіоелектронної боротьби та передавати зображення у режимі реального часу.

Долучитися до збору можна тут. 

Серед усіх, хто зробив донат на суму від 400 грн, буде розіграно 1000 тематичних худі, створених за підтримки FAVBET, а також 250 коміксів  "Шлях до перемоги" від "Аврора Мультимаркет", що оповідають пригоди та подвиги привида Києва, героїв з острова Зміїний, відьми з Конотопу та захисників "Азовсталі".

Учасники, що зроблять внесок від 1000 грн, матимуть шанс виграти один з 10 унікальних примірників коміксу з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А донат від 2000 грн подарує учасникам збору можливість стати власниками одного з 5 лімітованих постерів з підписом голлівудського актора та головного героя найвідомішої в світі зоряної кіноепопеї.

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