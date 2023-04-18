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«Клуб Супергероїв» Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції дітей у Києві

Сьогодні 13:03 140 0
«Клуб Супергероїв» Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції дітей у Києві

Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав співпрацю з дитячо-юнацькими спортивними школами в межах проєкту "Сильніші разом" масштабної програми "Клуб Супергероїв", зосередженої на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців.

Відтепер такі діти матимуть змогу безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві:

  • Футбол та баскетбол у Деснянському районному у м. Києві Центрі фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

Записатись: https://forms.gle/tBpv5eoThy9ikEHr6.

  • Бокс та боротьба у бійцівському клубі SpartaBox.

Записатись: https://forms.gle/pWq5azTV5GdSpEN37.

Оплата за спортивні заняття здійснюється за сприяння фонду Favbet Foundation. Якщо ви проживаєте у Києві та ваша родина має статус ВПО або один із батьків — військовослужбовець, то для участі вашої дитини в проєкті  достатньо вибрати спортивний напрям та заповнити відповідну форму. 

"Команда благодійного фонду вірить, що у дітей є майбутнє в Україні, яка є лідером цивілізованого світу й має усі потужності для розвитку спорту. Тому ми намагаємось створювати можливості, які відкриють нові суперсили у дітей саме у сфері спорту. Діти заслуговують на розвиток у своєму улюбленому спортивному напрямі, а ми готові робити усе необхідне для цього", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Проєкт "Сильніші разом" програми "Клуб Супергероїв" зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям дітям із соціально вразливих груп. Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для щасливого майбутнього країни, а місією — інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

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