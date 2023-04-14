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ЗСУ та Нацгвардія отримали два позашляховики й дрони від Favbet Foundation

Сьогодні 19:15 115 0
ЗСУ та Нацгвардія отримали два позашляховики й дрони від Favbet Foundation

Підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії отримали два позашляховики та два дрони для розвідки і коригування артилерійського вогню за сприяння Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Зокрема фонд передав пікап Mitsubishi L200 підрозділу, який залучений до виконання завдань у районі міста Гуляйполе на Запорізькому напрямку.

Пікап Mazda B2500 надійшов у розпорядження підрозділу, який тримає оборону на Донецькому напрямку.

Також за сприяння Favbet Foundation спецпідрозділ Національної гвардії, який тримає оборону в районі Авдіївки, отримав два дрона DJI Mavic. Вони допоможуть захисникам України у веденні аеророзвідки та коригуванні артилерійського вогню.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей. Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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