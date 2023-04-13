Огляд українського букмекеру Фавбет

Один із провідних українських букмекерів Фавбет працює з 1999 року. Така довга історія — один із плюсів компанії. Наявність усталеної репутації є важливим критерієм під час виборів букмекерської контори. З грудня 2022 року Фавбет увійшов до ліцензійних букмекерів України. Компанія отримала держліцензію КРАІЛ і тепер працює легально. Ця обставина додатково підвищує ступінь надійності та привабливості БК. Крім беттінгу, Фавбет пропонує також розділи казино, швидких ігор, live casino.

Офіційний сайт Favbet

Згідно із законодавством, легальні українські букмекери працюють через сайти в зоні UA. Фавбет відкрив аналогічний ресурс у грудні 2022 року. Ставки приймаються виключно у гривні. Мінімальний депозит – 25 грн.

Сайт виконаний у привабливій кольоровій гамі з домінуванням яскраво-синіх відтінків. Швидкий перехід до основних розділів організований безпосередньо із шапки. Тут представлені такі посилання:

Головна – з будь-якої сторінки сайту можна повернутися на першу.

Спорт - основний розділ БК зі спортивними ставками.

Live – ставки в лайв-режимі.

Казино – ігрові автомати.

Casino Live - популярний розділ із живими круп'ями.

Швидкі ігри - краш, міни (Авіатор, Jetx та ін.).

Кіберспорт – кіберспортивні дисципліни.Акції — розділ із бонусними та іншими акційними пропозиціями.

Увійти – вхід.

Реєстрація — створення облікового запису.

Нижче – перехід на три ключові розділи (Ставки, Казино, Акції). Потім йдуть слоти, в які можна грати безпосередньо з головної:

Казино (6 слотів);

Авіатор;

Казино Live (6 столів).

Нижче розміщені посилання на скачування мобільних додатків, потім розділ з описом і правилами. У футері - контактна та довідкова інформація.

Лінія, розпис, коефіцієнти

У лінії Фавбет є понад 40 видів спорту. Серед них – нетбол, крикет, флорбол. Окрім спорту, можна ставити на різні події шоу-бізнесу та політики (вибори, референдуми).

Традиційно для вітчизняних букмекерів найповнішим розписом відрізняються чотири ключові спортивні дисципліни.

Футбол представлені ліги з 70 країн. Для провідних футбольних держав асортимент змагань складає 5–7 турнірів. Середня маржа - близько 4,5%.

Олімпійські ігри Баскетбол. Доступні турніри із 30 країн. При середній маржі в 6,3% коефіцієнти за рядом провідних ліг є привабливішими (передусім — у НБА).

Хокей. Усі міжнародні турніри плюс ліги приблизно з 20 країн. Середній рівень маржі – близько 5,7%.

Теніс - пропонуються традиційні чоловічі та жіночі турніри від Челленджера та вище. Маржа – близько 6,2%.

Також досить добре та докладно висвітлюються турніри з розділу Кіберспорт. Маржа становить середньому 7%.

За ключовими змаганнями у прематчі середній розмір маржі коливається в межах 4–6%. У лайві цей показник вищий і сягає 5,5–8%.

Бонуси

Користувач може прочитати опис усіх бонусів у спеціальному розділі Акції.Основні пропозиції такі:

Вітальний бонус – до 4500 грн та 100 фриспінів. Доступний одразу при реєстрації для нових клієнтів.

Експрес дня — додаткові 10% на експрес, що пропонує адміністрація.

Клуб прогнозистів. Розіграш призів для активних учасників.

Джекпот - розігруються відразу кілька джекпотів (до чотирьох).

Мобільна версія

Користувачі зі смартфонами можуть завантажити програми для iOS та Android, які пришвидшують роботу сайту. Можна заходити прямо з браузера, через адаптовану мобільну версію.

Джерело: https://meta.ua/bookmakers/favbet/