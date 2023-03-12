Офіційне повідомлення ТОВ “Паріматч” про призупинення діяльності

ТОВ “Паріматч”, дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

повідомляє наступне:

Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано

Наступні кроки компанії:

Повернення грошей клієнтів з балансів . Ми знаходимося у пошуку легального механізму повернення коштів. Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі.

Призупинення всіх партнерских контрактів . Ми знаходимося у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.

Завершення трудових відносин з колективом компанії. Ми розуміємо, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть нам можливості виконувати наші зобов'язання перед командою.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн.

Ми будемо очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій.