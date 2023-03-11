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Інформація щодо санкцій проти Favbet не відповідає дійсності

Сьогодні 23:23 81 0
Інформація щодо санкцій проти Favbet не відповідає дійсності

Компанія Favbet звертається до українських ЗМІ з проханням не розповсюджувати неправдиву інформацію щодо санкцій. Компанії Favbet немає в санкційних списках, оскільки вона працює виключно на території України та у низці країн Європейського Союзу – Хорватії, Румунії та на Мальті.

Сьогодні в Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набуває чинності з дати публікації. Ознайомитися з указом Президента України можна тут

Важливо! Компанія Favbet як провідний оператор ринку працює в Україні легально, за діючими українськими ліцензіями. Жодних санкцій на групу компаній Favbet не накладено.

Хвиля чорного піару про компанію Favbet, яку підхопили деякі українські ЗМІ, є спланованою та порушує всі стандарти журналістики.

Представники компанії просять ЗМІ дотримуватися стандартів журналістики, детально вивчати першоджерело та не розповсюджувати фейки щодо Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, 95% проєктів якого сьогодні переорієнтовані на допомогу країні, переселенцям та ЗСУ.

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