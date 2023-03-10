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За сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 80 авто з початку великої війни

Сьогодні 18:53 116 0
За сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 80 авто з початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили та інші сили оборони України за сприяння фонду Favbet Foundation отримали 80 автомобілів – переважно позашляховики та мікроавтобуси для роботи на передовій, повідомили представники фонду.

Лише за тиждень ЗСУ отримали від фонду 6 авто. Два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L-200 надійшли в розпорядження підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України. Одне авто допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, друге працює в районі міста Бахмут Донецької області.

Позашляховик Nissan Navara фонд передав підрозділу, в якому служить відомий військовий з позивним "Киянин". 

Позашляховик Ford Ranger отримав загін спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Авто буде допомагати бійцям виконувати бойові завдання в Донецькій області.

Ще два мікроавтобуси Volkswagen Transporter T5 фонд передав підрозділам ЗСУ, які працюють у зоні бойових дій на сході України: один на напрямку Кремінної, інший на лінії Слов’янськ-Бахмут.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей. Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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