Lima Major 2023 – хто стане переможцем першого мейджору сезону

Триває плей-оф стадія першого мейджору сезону Dota Pro Circuit 2023 – The Lima Major. Вперше на південноамериканському континенті команди змагаються за призовий фонд у розмірі $500 тис. та рейтингові бали, необхідні для того, щоб потрапити на The International 2023.

Сьогодні, 3 березня відбудуться матчі за вихід у чвертьфінал нижньої сітки:

17:00 Evil Geniuses vs Team Aster.

20:00 Talon Esports vs Team Spirit.

Головним претендентом на перемогу у турнірі аналітики та вболівальники вважають Team Liquid. Напередодні команда подолала супротивника Shopify Rebellion та вже завтра, 4 березня о 20:00 зустрінеться з Gaimin Gladiators у фіналі верхньої сітки.

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють ймовірність перемоги Team Liquid у завтрашньому матчі у 65%, й шанси Gaimin Gladiators потрапити у гранд-фінал складають 35% відповідно.

Переможця перуанського мейджору буде визначено в гранд-фіналі в неділю, 5 березня – команда отримає $200 тис. та 400 очок DPC. Роби власний прогноз, хто стане найсильнішим учасником першого мейджору в сезоні та заряджай на Lima Major 2023 разом з Parimatch Ukraine!