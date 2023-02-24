Чому варто обирати українські національні лотереї

Лотереї є одним з найпопулярніших варіантів дозвілля серед багатьох українців. Це доволі дешева і проста розвага, яка, втім, дозволяє не просто виграти гроші, але й навіть зірвати джекпот у кілька мільйонів гривень.

Звісно, далеко не всім лотерейним розіграшам потрібно довіряти, адже шахраї є всюди, в тому числі і в цій сфері. Однією з найбільш надійних та відповідальних компаній є Українські національні лотереї, яка пропонує велику кількість ігор. Усі вони мають велику перевагу перед приватними мало відомими іграми. Про які переваги йде мова? Давайте детальніше розберемо.

Переваги національної лотереї

Велика кількість українців, обираючи лотерейний білет, зупиняється саме на тих варіантах, які пропонує Українська національна лотерея. Це не просто так: компанія, яка була створена понад 20 років тому, встигла завоювати довіру гравців та відрізняється великою кількістю переваг:

Надійність та безпека. Усі ігри, представлені на сайті УНЛ, абсолютно безпечні, з прозорими правилами розіграшів та виведенням коштів. Національна лотерея має всі необхідні сертифікати та дозволи, які підтверджують легальність її роботи. Відкриті розіграші. Гра відбувається безпосередньо в прямому ефірі, ви зможете побачити трансляцію на одному з телеканалів або подивитися її повторення, щоб дізнатись, які саме номери минулого разу були виграшними. Попередні трансляції також залишаються у вільному доступі. Велика кількість ігор. Сьогодні Українська національна лотерея пропонує не лише топові найпопулярніші класичні розіграші, але й безліч інших розваг: скретч-карти з виграшними номерами, швидкі лотереї, в яких розіграш проводиться щоп’ять хвилин тощо. Ви можете обирати гру за правилами, розміром виграшу, графікою, сюжетом тощо. Проста реєстрація. Стати гравцем УНЛ можна усього за пару хвилин. Для цього вам потрібно заповнити анкету: вказати основну інформацію про себе. Підтвердження приходить миттєво, після чого ви отримаєте доступ до всіх розваг, які є на сайті. Інтуїтивно зрозумілий сайт. Усі ігри в ньому розділені на окремі категорії. Також в різних категоріях знаходиться й інша корисна інформація: історія розіграшів, довідка тощо. Різні методи поповнення онлайн гаманця та виведення коштів. Українська Національна Лотерея пропонує кілька різних методів: від банківських переказів до платіжних терміналів, які дозволяють провести оплату. Можливість виграти величезний джекпот. Уявіть, що придбавши три білети за 60 грн, ви отримуєте можливість виграти 14 мільйонів! Саме такий джекпот пропонують деякі лотереї. Для цього потрібно лише вгадати виграшну комбінацію.

Які лотереї представлені на сайті УНЛ

Ми вже казали, що окрім класичних варіантів ігор, УНЛ пропонує гравцям також швидкий тираж, лотереї на інтуїцію, скретч лотереї тощо. Однак давайте детальніше розберемося, які саме державні лотереї представлені на сайті. Їх є декілька:

Супер Лото;

Кєно;

Лото Максима;

Лото Трійка.

В деяких з них розіграші відбуваються щоденно, в деяких – один раз на тиждень. Дізнавайтеся на сайті розклад проведення розіграшів. Слідкуйте за трансляцією та отримайте можливість зірвати джекпот.

Головне попередньо купити лотерейний білет, вказати комбінації, які вважаєте виграшними, та сподіватися на удачу. Деякі з цих ігор, як, наприклад, Супер Лото відомі вже понад 20 років, що дозволяє переконатися у їхній надійності, чесності та прозорій грі.

Якщо ви любите лотерейні розіграші та бажаєте спробувати пограти у них онлайн, зареєструйтеся на сайті УНЛ. Це абсолютно безпечно та просто, головне обрати потрібно гру, ознайомитися з правилами та купити потрібну кількість лотерейних білетів.