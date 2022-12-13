Головне
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2291
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Сьогодні 16:26 204
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Сьогодні 14:40 423
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 356
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 1190
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 579
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 614
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37317
Калініна повернулася у ТОП-50
Вчора 13:51 257706
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 12:11 670
Прямі трансляції

United24 та Parimatch запустили кампанію зі збору грошей на генератори для лікарень

Сьогодні 15:48 129 0
United24 та Parimatch запустили кампанію зі збору грошей на генератори для лікарень

Світло переможе темряву. Саме цими словами щодня починається та завершується день кожного українця. Але наближення свят дозволяє нам сповнитися надією та мріяти про велике. Це незвичний рік, тому й подарунки мають бути незвичайними. Різдво – час для див, і всі охочі можуть стати справжніми чарівниками.

Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з Parimatch за підтримки президента Володимира Зеленського запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень.

Мета збору – 500 тис. євро. Цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 тис. євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн грн фінансової допомоги у проєкти UNITED24.

Підтримати кампанію та зробити свій внесок можна на офіційній платформі DonorBox.

"Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу продовжувати нашу боротьбу за свободу", - говорять організатори.

Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!

Коментарі ()
Популярне зараз
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6408
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 1190
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1978
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1877
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 1883
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1696 2
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16275
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14638
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32128 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20599
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17116
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7222