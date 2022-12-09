Головне
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:47 197
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Сьогодні 19:46 5720
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Сьогодні 17:09 242
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 16:50 287
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Сьогодні 11:46 266
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 11:09 2525
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1445
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1310
Бразилія зіграє з Хорватією, Аргентина - з Нідерландами: розклад матчів 9 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 615
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 358 2
Прямі трансляції

Favbet Foundation виділив 100 000 грн для дитячої команди ФК Оболонь

Сьогодні 17:47 112 0
Favbet Foundation виділив 100 000 грн для дитячої команди ФК Оболонь

Дитяча команда ФК Оболонь стартувала у міжнародному турнірі PROFBUD Cup 2022, який проходить у Польщі. Поїздку юних футболістів на змагання профінансував благодійний фонд Favbet Foundation, який надав клубу 100 000 грн.

"Ми як команда фонду прагнемо створювати нові можливості та допомагати дітям, щоб вони проявляли свої таланти та представляли Украну на міжнародній арені. Одна з головних цілей Favbet Foundation — допомагати молодому поколінню, адже вони розкриватимуть потенціал нашої країни", — поділився куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар. 

PROFBUD Cup 2022 — престижний футбольний турнір, який який вперше відбувся у 2013 році та вже отримав визнання в Польщі. Сьогодні це одна з найцікавіших подій зимового сезону в дитячо-юнацькому футболі.

З ФК Оболонь та їх ДЮСШ Favbet Foundation товаришує не вперше. Фонд підтримує клуб вже другий рік поспіль. Раніше команда фонду приходила до футболістів з подарунками —  столами для тейкболу, комп'ютерами, телевізорами, а також іншою необхідною технікою для проведення тактичних спортивних завдань. 

Favbet Foundation — заснований у 2020 році компанією Favbet благодійний фонд, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 5720
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2525
Хорватія - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Хорватія - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1633
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3109
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2080
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 51905
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38409
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228373 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20840 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19909
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102933
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32597