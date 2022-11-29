Сколько может стоить ноутбук для требовательных спортивных симуляторов и от чего зависит цена

Почувствовать себя профессиональным титулованным спортсменом позволяет ноутбук для игр. Спортивные симуляторы здорово нагружают систему, чтобы обеспечить игроку ощущение пребывания на стадионе или, например, автодроме. Для комфортной игры с полным погружением нужны: дисплей, поддерживающий инновационные технологии, больше терабайта постоянной памяти, дискретная графическая плата нового поколения, выносливый энергоемкий аккумулятор. Это все ощутимо удорожает геймерский девайс. Модель "полный фарш" может стоить более 200 тысяч гривен.

Минимальная цена компа для Фифы и других популярных спортивных геймов варьируется в пределах 700-800 долларов. За такую сумму обходится устройство с хорошим процессором и оперативной памятью, а также вместительным жестким диском или SSD. Играть, конечно же, можно и на дешевом лэптопе, но тогда об ультранастройках, плавной картинке и комфортной мультизадачности лучше не мечтать. Спортивные рекорды со слабой "начинкой" ставить почти нереально.

На ценообразование влияют многие факторы: как очевидные, так и весьма неожиданные.

Бренд

Иногда высокая стоимость лэптопа для спортивных и других игр объясняется громким именем производителя. Мало известный бренд дешевле. Есть и такие, что изначально претендуют на особый статус и представляют ноуты только в премиальном сегменте. Обусловлен такой подход желанием завоевать целевую аудиторию, готовую платить за некую элитарность.

Материалы изготовления

Популярные модели из ударопрочного пластика, металла, стекла, силикона. Чем выше эксплуатационные характеристики материалов, тем дороже ноутбук. Устойчивость к повреждениям и естественному изнашиванию влетает в копеечку. Причиной дороговизны геймерского ноутбука могут послужить карбоновый корпус и усиленные уголки, стеклянная поверхность тачпада и Soft touch покрытие. Зато в процессе игры с использованием руля для гонок прочный лэптоп точно не пострадает от резких движений киберспортсмена.

Особенности конструкции

Традиционная конструкция простая в исполнении. Любые фишки влекут за собой дополнительные затраты на производство. Приплюсовать к цене несколько десятков или сотен долларов позволяют такие особенности:

Угол раскрытия крышки — 180 градусов. Усиленный шарнир, который выдерживает большее количество открываний и закрываний. Легкое трансформирование в планшет с поддержкой сенсорного ввода. Подсветка, встроенная в поверхность корпуса. Оптимизированный дизайн системы охлаждения с дополнительными отверстиями для вывода теплого воздуха.

Операционная система

Модели без предустановленной операционки — гораздо дешевле, а устройства с ней — дороже, но практичнее. Они готовы к эксплуатации сразу после покупки и распаковки. Пользователю не нужно тратить время на поиск подходящей ОС и ее самостоятельную установку.

Спортивные игры в большинстве своем мультиплатформенные, поэтому подойдет хоть Виндовс, хоть MacOS.

Состояние

Игровые ноутбуки, представленные на вторичном рынке, гораздо доступнее, чем новые. Обусловлено это тем, что они уже были в использовании и подвергались естественному износу.

Ценник формируется с учетом срока пребывания в эксплуатации.

Лэптоп, которому несколько месяцев, дешевле идентичного нового на 10-15%.

Ноутбук, которому 12-18 месяцев, можно продать больше, чем за половину изначальной стоимости.

Цена "раритета", которому больше трех лет, снижается в 2-3 раза.

Минус б/у ноутбуков в том, что на них редко предоставляется гарантия, а предыдущий владелец при продаже может скрыть важные нюансы, касающиеся работы и технического оснащения. Важно понимать, что портативный комп, который уже был в использовании любителя спортивных игр, наверняка подвергался высоким нагрузкам.

На устройстве для игр, которые симулируют спортивные соревнования, лучше не экономить. Разумно отдавать предпочтение тем моделям, на которых можно разгонять комплектующие или менять на те, что мощнее и современнее.