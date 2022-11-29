«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine

Цього року благодійний забіг "Об’єднані сміливістю" від Run Ukraine пройшов 27 листопада з єдиною метою — привернути увагу світу до ситуації в Україні, підтримати українців та показати незламність духу нації. FAVBET вирішив підтримати організаторів у сміливому рішенні організувати офлайн-захід та виступив офіційним партнером спортивного забігу.

FAVBET активно підтримував учасників та вболівальників заходу. Спеціально для учасників забігу компанія створила зону з гарячими напоями та розвагами, де кожен міг підкріпитися та зігрітись у сніжну погоду.

Благодійний забіг зібрав пліч-о-пліч активних українців, які показали, що сміливість об’єднує Україну, а Україна — об’єднує світ. Участь у події взяли й понад 20 співробітників компанії FAVBET, які обрали дистанції 5 км та 10 км. Як і для більшості інших учасників, забіг для них став можливістю на деякий час відволіктись від викликів воєнного часу та вкотре продемонструвати, що сила українців — в єдності та взаємопідтримці, які сильніше за будь-які загрози та блекаути.

"Ми всі підтримуємо нашу країну та Збройні Сили, які боронять наш спокій. І дуже класно, коли цю підтримку можна поєднати зі своїм захопленням бігом. Мені дуже приємно, що FAVBET став партнером цього заходу, та запропонував своїм співробітникам стати частиною спільного руху до нашої якнайшвидшої перемоги", — поділився своїми враженнями від забігу співробітник FAVBET Сергій Назаров.

70% прибутку від цьогорічного забігу Run Ukraine передає ініціативі Президента України UNITED24 на закупівлю "Ловця шахедів" — збір коштів на систему протидії ворожим дронам на фандрейзинговій платформі проводять спільно з всесвітньо відомим істориком Тімоті Снайдером. І все для того, щоб наша сміливість наблизила перемогу.