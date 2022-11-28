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ТОП-10 слотів на спортивну тематику

Сьогодні 18:55 51 0
ТОП-10 слотів на спортивну тематику

Що спадає на думку при фразі “чоловічі розваги”? В кожного свої асоціації: риболовля, чи теслярство, полювання чи стриптиз, лазня чи пиво з друзями. Але точно в цьому списку будуть азартні ігри та спорт.  А якщо їх поєднати? В цьому матеріалі розглянемо найкращі гральні слоти на спортивну тематику.

10. Rock Climber

Rock Climber — гральний автомат на тематику пригод, що включає дев’ять ліній та п’ять барабанів. Виробник слоту — компанія Igrosoft. 

Особливості:

  • призова гра;

  • наявність Wild символу, що доповнює призові комбінації;

  • ризик-гра, де користувач має можливість збільшити виграш за спин.

  • Діапазон ставок на лінію у безкоштовному ігровому автоматі становить від 1 до 90 демонстраційних кредитів. Розмір ставки на спині коливається в межах від 1 до 810 кредитів. Найцінніший символ однорукого бандита — сніжинка, призова комбінація з п'ятьма елементами якої дає множник 5 000.

9. 5 Reel Drive

Онлайн слот 5 Reel Drive створили розробники Microgaming. У ньому є п'ять барабанів, у кожному з яких відображається три символи. Зображення створюють призові комбінації на дев'яти активних лініях. Максимальний виграш у розмірі 10 000 лінійних ставок користувач отримає за виграшне поєднання з п'яти картинок з колесом і фінішним прапором.

Особливість автомата в тому, що в ньому є лише два спеціальні зображення. "Дикий" символ замінює звичайні картинки. Scatter символ приносять виграш в ігровій валюті незалежно від розташування на ігровому полі.

8. Alaskan Fishing

Ігровий автомат Alaskan Fishing, розроблений Microgaming, включає п'ять барабанів. Комбінації створюються однаковими символами сусідніх барабанах. Максимальний коефіцієнт у грі — 500.

Особливості: у слоті є "дикий" символ, який заміняє звичайні зображення. Також на барабанах з'являються scatter символи двох видів. Перший запускає бонусну гру. Комбінація другого розпочинає 15 безкоштовних обертань. Під час фриспінів усі коефіцієнти виплат збільшуються вдвічі.

7. Basketball

Автомат Basketball створений для тих, хто не уявляє своє життя без азарту та NBA. Студія Evoplay вдало поєднала ці два захоплення в одному: візуальне та музичне оформлення створює відчуття присутності на матчах Ліги, а збалансована ігрова механіка дарує неповторний гемблінг-досвід. Дизайн слота розроблений у форматі баскетбольної арени, сітка під елементи, що випадають, знаходиться в центрі на майданчику.

Для активації барабанів у Баскетбол вам доведеться поставити від 20 до 2000 коїнів, у грі при цьому може брати участь до двадцяти ліній, що проплачуються. Це дає шанс виграти до 200 000 монет.

6. Basketball Star

Безкоштовний відеослот Basketball Star присвячений спортивній тематиці та має п’ять барабанів. Він створений компанією Microgaming та дає гемблерам шанс виграти до 120 000 монет. У слоті є "дикий" символ та scatter, що запускає безкоштовні обертання. Призові комбінації можуть формуватися 243 способами. У грі є додаткова бонусна функція Rolling Reels, що запускається після випадання виграшних комбінацій.

5. Boxing

У відеослоті Boxing вирушайте на боксерський ринг разом із чемпіоном. Трибуни вже заповнені глядачами, і противник чекає на вас у своєму кутку. Тривалі місяці тренувань та попередні перемоги дозволили вам битися сьогодні за головний пояс у своїй ваговій категорії. Розробник — Gameplay Interactive.

4. Football 

Кожному гемблеру, який грає в футбол або просто стежить за чемпіонатами, обов'язково сподобається автомат Football від Evoplay Entertainment. Запускаючи цей віртуальний апарат, ви переноситесь на стадіон із легендарними гравцями та тисячами вболівальників, що скандують.

Пориньте в цю напружену атмосферу і випробуйте вдачу, обертаючи котушки із символами у вигляді золотого м'яча або бутси, суддівського свистка, прапорців, рукавичок, фанатського шарфу та інших атрибутів. Робіть ставки, регулюючи їх від 20 до 400 монет (ціна кожного коина теж можна змінювати). Максимально можливий виграш у слоті Футбол із жанру Спорт становить 160 тис. кредитів.

3. Bicicleta

Ігровий автомат онлайн Bicicleta від Yggdrasil представлений у вигляді ігрового поля з п’ятьма барабанами та 25 фіксованими лініями виплат. З 11 символів автомата вісім є звичайними, а три — бонусними (включаючи Wild). Найбільшу нагороду (1000 кредитів) може принести картинка у вигляді кубка. Крім виплат за комбінації, користувач може одержати фриспіни. Частота виплат в автоматі Bicicleta — висока.

2. Crazy Cars

Crazy Cars — безкоштовний ігровий автомат компанії Wazdan, присвячений темі гонок та машин. Ігрове поле складається з 15 осередків, включаючи п’ять барабанів та п’ять фіксованих ліній. В апараті є scatter і "дикий" символ, ризик-гра, а також бонусний режим з фриспинами. Максимальна виплата при грі за найвищою ставкою становить 40 000 кредитів.

1. Football Champions Cup

Football Champions Cup — ігровий автомат із полем на п’ять барабанів та 20 ліній. В апараті компанії NetEnt присутні scatter, wild та bonus символи. Крім того, тут є призовий раунд з фриспінами та бонус гра з вибором позиції. Слот присвячений футбольній тематиці. Максимальна виплата за призову комбінацію складає 2000 лінійних ставок.

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