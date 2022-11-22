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Особливості ставок на голи у футболі: різновиди та їх тонкощі

Сьогодні 13:19 102 0
Особливості ставок на голи у футболі: різновиди та їх тонкощі

Станом на сьогодні, більшість бетторів полюбляють ставити гроші на голи у футболі. Існує багато різновидів таких парі, і нижче спробуємо розібрати деякі з них. Почнемо з того, що сучасні букмекери роблять розпис на різні варіанти голів, тому обрати є з чого.

Інша справа, що існують популярні різновиди ставок та допоміжні парі. Щоб загострити увагу на конкретних варіаціях, з ними треба познайомитися ближче. А у перервах можна спробувати робити ставки на гральних машинах казино віп, де пропонується багатий вибір слотів різної тематики. 

Окремої уваги заслуговують парі на голи, зроблені в конкретних таймах. Судячи с котировок багатьох контор до матчів, це дуже вигідна справа. Головне, заздалегідь подивитися таблички коефіцієнтів.

Коротко про популярні та допоміжні види ставок на голи у футболі

Серед популярних парі на голи знаходиться 8 різних варіантів, які мають особисті нюанси. Це ставки на: більший тотал, індивідуальний тотал, гол конкретної команди, голи обох учасників матчу, гол у таймі, наступний гол заб’є, перші або останні голи та результативний тайм. Подібні різновиди часто доповнюються ставками на:

  • голи у гостях, коли іноземна команда бере верх на полі приймаючого клубу;

  • забиття у першій частині матчу (1 тайм);

  • очікування голів обох команд (наприклад, клуби чемпіонатів Німеччини, Норвегії чи Данії);

  • загальний чи індивідуальний тотал більше.

Також, деякі букмекери пропонують робити ставки, які нагадують трійний тотал. Це варіант, який дозволяє передбачувати точну кількість голів у конкретному матчі. Від беттора потрібно лише зробити свій прогноз на кількість забитих м’ячів.

Любителі статистики оцінять можливість робити парі на час, котрий спливає при першому і останньому взятті воріт. Дуже привабливими виявляються і ставки на метод штурму воріт противника, наприклад, забиття м’яча ногою.

Варіанти парі на голи у першому та другому таймах

Хоча букмекери роблять високі шанси на прибуток для азартних людей, ставки на голи у першій частині гри - велика рідкість. Якщо прийняти до уваги дані статистики, у першому таймі забивається лише третина голів. Є деякі особливості, по яких можна передбачити гол на початку зустрічі:

  • коли фаворит чітко орієнтований на перемогу, а проти нього виступає команда аутсайдер;

  • за 10 очними іграми можна зробити висновок про шанси на успіх;

  • команда виходить на поле перед участю у єврокубці;

  • індивідуальні показники за пропущеними і забитими м’ячами;

  • вмотивованість.

Стосовно голів у другій частині футбольних матчів, тут все трошки легше, але теж не треба робити ставки наосліп. На тривалій грі можна не отримати бажаних результатів, а гравці цьому наврядчи зрадіють. Тут треба звернути увагу на кілька аспектів: вмотивованість гравців наприкінці гри, чи були видалення гравців у ході матчу та загальну ситуацію на полі.

Найвищі котування мають ставки на останні 15 хвилин гри. Це трапляється тому, що всі гравці (без виключень) націлюються на те, щоб забити гол. Тут важливо зробити ставку проти фаворита тому, що, якщо він програє, гравець зможе підняти гарний профіт.

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