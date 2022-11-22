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Прості правила, як не пропускати тренування

Сьогодні 13:11 150 0
Прості правила, як не пропускати тренування

Скільки разів після того, як ви вирішили займатись спортом. хотілось "одного разу пропустити тренування"? Причини можуть бути які завгодно, але всі вони шкодять здоров’ю та не допомагають виховувати в собі дисципліну. Далі досвідчені спортсмени поділяться порадами, як не забувати тренуватись та не лінитись.

Важливо створити графік та правильно розподілити навантаження

Почати заняття спортом потрібно з чіткого плану. Так людина зможе самостійно оцінити свої можливості та час, вибрати комфортний варіант. Спорт, як і хобі, не займає весь час, а значить можна без проблем поєднувати декілька хобі. Тренування, наприклад, не заважає геймінгу. Ігрові автомати чи інші онлайн розваги можна легко перенести на інший час. Адже частіше спортом займаються зранку, а ось пограти краще ввечорі.

Саме тому не рекомендується відмовлятися від улюблених занять заради спорту. Краще розподілити час, вести графік та щоденник розпорядку дня. Тоді психологічно налаштовувати себе на спортивні досягнення стане значно легше.

Подальшим кроком буде встановлення навантаження. Не варто робити багато підходів та одразу переходити на вправи, до яких не готові. Тренування потрібно робити не частіше 2-3 разів на тиждень. Для кращого результату рекомендується звернутися до тренера. Професіонал допоможе:

  • оцінити фізичну підготовку клієнта;

  • підібрати вправи для максимальної ефективності;

  • розподілити графік;

  • дати поради щодо дієти на час тренувань.

Так людина допоможе собі налагодити графік та знайти необхідні внутрішні сили для подальших занять.

Головне – отримувати задоволення

Будь-яке починання не має стати "жертвою". Важливо отримувати задоволення, радіти тренуванню та не боятись чогось нового. Так результат, який принесуть тренування, походи в спортзал чи сеанси з тренером або командою, має надихати. Неважливо, хоче людина в майбутньому повноцінно стати спортсменом, привести свою форму в норму або просто поправити здоров’я – важливо це дійсно хотіти. Тоді раптова лінь зранку не стане на заваді.

Важлива також підготовка. Спортивний інвентар повинен бути готовим з вечора. Навіть, якщо буде запізнення, людина не витратить зайвий час на поспішне збирання речей. Ризик щось забути теж суттєво знижується.

Остання порада – знайти компаньйона. Подруга, член сім’ї чи партнер можуть допомоги триматися заданої цілі. Тим паче ходити в зал разом – відповідальність, а тому лінь не може стати виправданням пропустити тренування.

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