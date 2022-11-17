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Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

Сьогодні 14:17 119 0
Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

"Прокачка авто для ЗСУ" від FAVBET та FAVBET Foundation вже другий місяць поспіль постачає заряджені тачки бойовим підрозділам та мотивує українців активніше донатити на армію. Напередодні відправки на передок п’ятої з 10  передбачених проєктом автівок, у компанії розповіли, чому вирішили перетворити благодійний проєкт на шоу.

"О, я на цю тачку 100 гривень кинув!"

Заклики про допомогу армії стали буденністю. Великі фонди досі можуть закривати мільйонні збори за кілька днів, однак загальна картина така, що потреби війська зростають, а темпи донатів – ні. Тому у FAVBET вирішили змінити підхід та перетворили черговий збір на телевізійне шоу у дусі хіта MTV середини нульових. З яскравим ведучим, бадьорим монтажем та здоровою порцією гумору.

 

"Все, як заповів Хzibit: одна тачка – один випуск шоу", – розповідає креативний менеджер проєкту Дмитро Топорков. – "Ми зі знімальною командою завжди балансуємо між тим, щоб показати підготовку тачки весело та драйвово, однак не втратити усвідомлення серйозності процесу. Бо за фановою обгорткою у нас ховається реальна підтримка тих, хто зараз рятує країну".

За словами Дмитра, такий формат розв'язує дві важливі задачі. Перша – дати фідбек благодійникам, щоб вони бачили, як їхні донати не закривають якісь абстрактні потреби, а ось – стоять на полігоні, пофарбовані в камуфляж та готові лякати орків. Друга – завіруситись у соцмережах, щоб залучити до зборів якомога більшу аудиторію та загалом актуалізувати тему підтримки армії у суспільстві.

І з обома задачами проєкт справляється на відмінно. Перший епізод шоу з прокачкою пікапа Mitsubishi L200 вже зібрав 13 тис. переглядів на Ютубі, а анонс відео потужно увірвався ТікТок з 2,1 млн переглядів та кількома сотнями коментарів. Тут і жарти, і критика, і палкі дискусії. І це круто, бо означає, що українцям не байдуже.

А тим часом на Ютубі вже вийшов другий випуск "Прокачки", де апгрейдили Nissan X-Trail для секретного підрозділу ЗСУ.

А що за лаштунками?

Креативник проєкту розповідає, що за кожним новим випуском шоу стоїть велика робота багатьох людей. Пошук, придбання та доставка авто – справа Favbet Foundation. З початку війни працівники фонду займаються закупівлею транспорту для нашого війська, тож вже багаторазово відпрацювали ланцюжок та блискуче справляються.  

Прокачують авто українські West Coast Customs – майстерня NoMotors. Співпраця FAVBET та NoMotors почалася ще у 2021-му зі створення крутезного дрифт-кару у фавбетівській стилістиці, який брав участь в усіх турнірах України. Але з початком повномасштабного вторгнення спорт став на паузу, і на заміну тачкам для дрифту прийшли колеса для ЗСУ.

Після доставки машини до станції NoMotors починається процес підготовки: діагностика, пошук необхідних запчастин, ремонт та встановлення додаткового обладнання. Останнє – одна з фішок "прокачки". Команда намагається зробити кожну тачку унікальною та пристосованою під задачі конкретного підрозділу. Комусь – нічне бачення, комусь (трошки спойлерів) – додатковий каркас та лавки в кузов, комусь – турель для кулемета. В середньому повний апгрейд авто займає 10-14 днів. 

Відповідальні за гарну картинку та кльовий монтаж – RPK Production. Знімальний процес йде паралельно з ремонтом. Доки їдуть деталі, знімають інтро та тест-драйв. Як тільки почався ремонт, переїжджають до станції. Коли тачка готова – фінальна презентація перед тим як відправити авто на фронт. На один випуск шоу команда витрачає три дні.

Головні люди в кадрі – актор та амбасадор FAVBET Євген Янович, а також засновник NoMotors Сергій Кремець. Якщо для Жені бути в кадрі звично, то для Сергія це стало новим експіріенсом.

Шоу продовжується

Проєкт "Прокачка авто для ЗСУ" вже зібрав кошти на 5 машин. Три з них вже передані військовим, над ще двома вже чаклують механіки. Попереду ще багато роботи, але в компанії впевнені: "Все буде Україна!"

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