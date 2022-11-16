Главные правила выбора наушников на Черную пятницу

Черная пятница в Украине пройдет в период с 21 по 28 ноября. Эта неделя – отличная возможность обновить свои наушники, если давно задумывались, или заранее подготовить подарок близкому человеку. Так как время на покупку ограничено, рекомендуем заранее отобрать до 10 вариантов и купить те, что будут по акции.

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Виды наушников для каждой деятельности

В списке основных требований к наушникам: качество звучания, наличие шумоизоляции, чувствительность, мощность и конструкция, что подходит к строению уха. Последний критерий самый важный при выборе. Аудиоприбор покупают для конкретных целей. Например, убирать в квартире с проводной массивной геймерской гарнитурой и смартфоном в кармане будет неудобно. Поэтому рассмотрим основные типы:

Вкладыши. Другое их название – вставные. Аксессуар вкладывается в ушную раковину, фиксируется благодаря своему форм-фактору.

Вакуумные. То же самое, что и вкладыши, но крепятся за счет резиновых амбушюр в ушном канале. Глубокая посадка увеличивает шумоизоляцию. Этот параметр также зависит от цены, так как есть вкладыши, обеспечивающие подавление шума с помощью специальных микросхем и функций, и оно не хуже, а иногда даже лучше, чем у внутриканальных. Среди недостатков – в отдельных случаях потеет ухо, вызывая неприятное ощущение и зуд.

Накладные. Фиксируются двумя способами: за хрящом с помощью специальных дуг или "обручем". Недостаточно плотно прилегают, поэтому спрос на них уменьшился в последние годы.

Полноразмерные. Фиксируются крепким "обручем", а прилегание плотное. Чтобы не было дискомфорта, чаши обтягивают мягкими накладками. Из недостатков – громоздкий размер, не спрятать в карман. Но можно подобрать варианты, у которых чаши складываются внутрь оголовья.

Мониторные (компьютерные). Потребители часто относят их к полноразмерным, но это заблуждение. Мониторные массивнее, с толстым длинным проводом. Иногда в кабель встраивают регулятор звучности и микрофон. Последний также может располагаться в зоне ободка. Не подходят для транспорта или прогулке по улице.

Геймерские. Похожи на компьютерные внешне, но цена выше, а технически превосходят первые. Так как игроки находятся в наушниках часами, они должны быть максимально удобными. Производители утверждают, что игрок способен услышать, с какой стороны по нему ведется огонь в игре. Это особенно важно в киберспорте.

Отсутствие проводов – тренд последних лет

Высоким спросом пользуются беспроводные наушники. В них удобно гулять, заниматься спортом, ездить в транспорте. Даже сидя в кресле вам не нужно брать телефон, если встали – руки всегда свободны. Некоторые устройства управляются с помощью сенсора, расположенного на корпусе. Это может значительно увеличить их стоимость.

Современные модели разработаны так, что не выпадут из уха и не потеряются, а вот шнур легко задеть неловким движением. Нередки случаи, когда кабель отрывался или домашний любимец прогрызал его. К минусам можно отнести необходимость постоянной подзарядки. Так, разрядив кейс и вкладыши, вам не удастся насладиться музыкой. Обратите внимание на бренд, почитайте отзывы перед покупкой.

Помните, что длительное прослушивание треков громче 80 дБ может привести к усталости и ухудшению слуха. Некоторые модели натирают кожу или сдавливают голову.