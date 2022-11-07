Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із партнерами лише за минулий тиждень передав для потреб Збройних Сил України три позашляховики, два мікроавтобуси, "буржуйки" та спальні мішки.

Зокрема фонд передав захисникам України два пікапи Mitsubishi L200, які відправили на позиції українських сил у Харківській області, а також позашляховик підвищеної прохідності Nissan NP300 Pick Up з правостороннім управлінням, який вже допомагає захисникам України в районі Бахмута. Разом з цим автомобілем для бійців підрозділу розвідки передано "буржуйки" та спальні мішки.

Також Favbet Foundation передав для потреб підрозділу ЗСУ, який діє в районі Слов’янська, мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation, Збройні Сили отримали ще один Volkswagen Transporter T5. Представники групи компаній Favbet самостійно доставили його в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.