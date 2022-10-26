Альтернатива карткам: Платформи FAVBET вже готові до криптовалютних розрахунків

Користувачі платформ провідного Entertainment провайдера FAVBET вже незабаром зможуть створювати криптовалютні гаманці та поповнювати рахунки 7 найбільш популярними віртуальними монетами.

В компанії відзначають, що можливість інтегрувати нові платіжні інструменти з’явиться одразу після набрання чинності змін до Податкового кодексу України та затвердження нормативно-правової бази, що врегулює оподаткування та процесинг віртуальних активів. Всі технологічні процеси зі свого боку FAVBET вже провів і тепер очікує на затвердження регламенту роботи від держави.

"Перші тести нових платіжних опцій ми розпочали з моменту легалізації криптовалюти у березні цього року. Ми побачили, що інтерес до цієї теми дуже високий, тож радіємо можливості незабаром масштабуватись на всі платформи. Оновлене законодавство поставить Україну в один ряд з найбільш прогресивними країнами світу, і нам приємно, що FAVBET був та залишається в числі рушіїв цих позитивних змін", – коментують у FAVBET.

За даними рейтингу Global Crypto Adoption Index 2021 року, Україна утримується в першій п’ятірці країн за обсягом торгівлі криптовалютами, а криптовалютними активами володіють понад 5,5 мільйонів українців. З початком війни віртуальні монети перетворились ще й на потужний інструмент фандрейзингу. Так, наприклад, лише за липень цього року платформа Aid for Ukraine Мінцифри відзвітувала про $54 мільйонів донатів у вигляді віртуальних активів.

Користувачі платформ FAVBET матимуть змогу поповнювати рахунки за допомогою 7 популярних видів криптовалют – Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin,Tether USD (Erc20), Tether USD (Trc20) та TRON. В компанії підкреслюють, що залишаються відкритими до співпраці з провідними компаніями галузі, а отже кількість наявних варіантів тільки зростатиме.

Розрахунки криптою будуть так само легкі, як і оплата платіжною карткою: користувачам достатньо буде створити у власному аккаунті криптовалютний гаманець та обрати необхідну монету.

Група компаній FAVBET є одним з найбільших в Україні провайдером рішень в галузі Entertainment Tech та сильним гравцем технологічного ринку. Цього року компанія FAVBET Tech стала частиною IT Association та разом з іншими учасниками асоціації підтримує діяльність української "кіберармії", що наносить нищівні удари по ворожій IT-інфраструктурі.