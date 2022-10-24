Що таке BetZillion і з чим його їдять. Джіммі Дайтона, експерт з беттингу

BetZillion – міжнародний ресурс беттингу, який збирає всю інформацію про майбутні спортивні матчі усіх популярних видів спорту. Портал робить огляд низки відомих та найкращих букмекерських контор та збирає дані про їхні рейтинги та коефіцієнти.

Портал регулярно публікує неупереджені огляди, що дають змогу користувачам поглянути зсередини на те, як працює кожен букмекер. Результати цих оглядів, а також рейтинги оновлюються на постійній основі.

Ось що ви можете знайти на BetZillion:

Огляди букмекерів

Поради експертів і прогнози

Корисні посібники, як робити ставки

Новини важливих матчів

Інструкції

Окремі рубрики BetZillion присвячені практичним порадам щодо стратегій беттингу, цілі порадники, як робити ставки. Існує також рубрика прогнозів. Словом є все необхідне, щоб зробити свій перший крок в онлайн-ставках, або поглибити свої знання та навички. Від найкращих онлайн-букмекерів до найкращих пропозицій – тут зібрано в одному місці все, що стосується онлайн-ставок.

BetZillion охоплює все: від останніх коефіцієнтів і тенденцій ставок до спортивного аналізу, якому можна довіряти. Усі інструкції щодо ставок можуть стати чудовою відправною точкою для новачків, а експерти можуть сміливо довіряти порадам і прогнозам, опублікованим на сайті.

Основне на беттинг-сайті BetZillion

BetZillion має повністю англомовний інтерфейс, що може завдати певних труднощів українським відвідувачам. Хоча все вирішується, якщо клацнути правою кнопкою мишки й вибрати автоматичний переклад на українську мову. Так, будуть не точності, але сенс ви зрозумієте та зможете скористатися оглядами, рейтингами та порадами.

На відміну від схожих порталів, на BetZillion вам не будуть заважати нескінченні рекламні банери. Усе зроблено для вашого повного заглиблення в тему онлайн-беттингу. То ж ви маєте усі умови зосередитись на головному - на грі й ставках.

Далі ми переходимо до частини, де можна одразу перейти до ТОП-5 беттингових сайтів. А якщо цього вам видасться замало, то будь ласка – можете перейти за посиланням до повного списку онлайн-беттинг можливостей з усіма рейтингами.

Враховуйте, що ця важлива інформація на порталі дублюється кілька разів. А отже не слід боятися, що ви її пропустите і не зможете ознайомитися. Окрім рейтингів самих букмекерських контор, на сайті зібрано рейтинг бонусних програм, що дуже важливо під час вибору місця, на якому ви робитимете свої ставки. Вам лиш треба обрати одну з рекомендованих експертами букмекерських контор, і ви безперечно підвищите свої шанси на виграш від ставок на спорт.

Безперечно, вам захочеться дізнатися про те, що відбувається у світі онлайн-беттингу на спорт. Усі подробиці ви зможете дізнатися в розділі новин на BetZillion.

Наша порада: регулярне ознайомлення з новинами світу ставок на спорт допоможе вам зрозуміти, як поліпшити свої результати.

Для тих же, хто хоче набити руку, але не знає як, для початківців, або тих, хто просто хоче поглибити свої знання та вміння, корисним буде розділ Топ порадників з беттингу онлайн.

Усі вони укладені професіоналами в царині ставок на спорт, експертами BetZillion, які мають шалений досвід як у ставках, так і консультаціях щодо стратегій беттингу на різні види спорту, прогнозування тощо. Команда порталу складається з успішних спортивних аналітиків, консультантів та прогнозистів. Це унікальна команда спортивних експертів, яка поєднує досвід з умінням розповідати, готова передати свої величезні знання користувачам.

Не вагайтеся скористатися цими порадами, і ви побачите, наскільки кращим буде ваш результат від гри на ставки.

Тут є також блог, де ви знайдете найсвіжішу інформацію про все, що стосується ставок на спорт: огляди важливих попередніх матчів або основних подій. Блог дуже простий у навігації та містить корисну інформацію, яка сподобається багатьом бетторам. Адже трохи експертної інформації нікому не завадить.

Вибір букмекерської контори

Головною метою BetZillion завжди було допомогти бетторам знайти те, що їм потрібно. У морі онлайн-букмекерів портал вибирає найкращих, тож користувачеві самому не доведеться цього робити. Зараз ринок досить насичений, а тому замість того, щоб годинами блукати в пошуках ідеального сайту, можна просто перейти на цей портал, продивитись рейтинги й опис та зробити свій вибір.

Як уже було сказано, топ букмекерських сайтів на головній сторінці продубльовано кілька разів. Тому зайдемо на повний список цих сайтів.

Для порівняння букмекерських сайтів користувачам радять скористатися цим інструментом порівняння, завдяки якому можна отримати огляд усіх переваг і недоліків кожного сайту ставок у списку та вирішити на основі цих чинників, який крок робити далі.

На лівій панелі ви маєте змогу відсортувати букмекерів за кількома параметрами (країна, Welcome Bonus, безкоштовна ставка, виплати тощо), і в зручному режимі переглядати тих букмекерів, які доступні, скажімо, в Україні.

Знайти найкращий для себе сайт спортивних ставок може здатися легким завданням, але це не так. Існує широкий спектр факторів, які слід перевірити, перш ніж прийняти рішення.

Букмекерські контори ретельно відбираються за низкою показників. Те, що букмекер популярний, не означає, що він насправді гідний довіри. Думки інтернет-користувачів, звичайно, враховуються, але вони не вирішальні. Існують інші фактори та показники, на які зважають експерти порталу, аби певна букмекерська контора з'явилася в списку BetZillion. Тут важливіше безпека та захист, репутація, надійність та багато інших показників. Слід зробити акцент на тих факторах, про які ми вже говорили вище. Ліцензія, безпека та заходи безпеки є важливими факторами під час вибору букмекера. Неліцензійні сайти у цей рейтинг не потрапляють. І справді: якщо ви хочете робити ставки як професіонал, вибирайте ліцензованого букмекера.

Вибір решти параметрів залежить від вас. Деякі любителі ставок віддадуть перевагу сайту ставок із великою кількістю бонусів, інші виберуть той, у кого буде найбільший вибір видів спорту. І тут вже немає доброго чи поганого: індустрія ставок онлайн зараз досить переповнена. Тому для кожного типу бетторів знайдеться свій букмекер.

Як почати робити ставки за допомогою платформи BetZillion

Зробити ставку - це нескладно. Дотримуйтеся наведених нижче покрокових порад, щоби почати свій шлях в онлайн-беттингу.

Скористайтесь порівняльним інструментом BetZillion.

Передивіться усі пропозиції, що можуть вас зацікавлять, та порівняйте їх. Не спішіть з вибором, зважте всі “за” та “проти”, а лише тоді переходьте до наступного кроку.

Створіть обліковий запис

В обраній вами букмекерській конторі створіть обліковий запис. Усе, що вам потрібно зробити, це вказати свої дані під час реєстрації, щоб створити обліковий запис і увійти на сайт.

Внесіть кошти на свій рахунок

Вам обов’язково потрібно буде внести кошти на свій рахунок, аби можна було робити ставки. Використовуйте варіанти оплати, які надає букмекерська контора. Таким чином, ви можете зробити ставку на свій вибір.

Виберіть потрібний вид спорту та ринок

Наступне, що потрібно зробити після внесення коштів на ваш рахунок, це знайти спортивний розділ букмекерської контори, щоб вибрати свої ігри. У кожній грі ви обираєте бажаний варіант ставок; результат матчу, підсумки тощо.

Введіть суму ставки

Останнім кроком до розміщення ставок після вибору ігор і вибору бажаної системи є введення суми, яку ви хочете поставити, у полі, наданому букмекером, і натисканням "Зробити ставку або Надіслати", щоб підтвердити свою ставку.

Порада. Перед тим, як взятися за розміщення ставок, ми радимо вам переглянути бонусну сторінку. Можливо, там вас чекатиме “жирний” вітальний бонус (Welcome Bonus), – то ж не баріться його забрати! Ці бонуси налаштують вас на правильний настрій і ви зможете ставити ще більш результативно.

Як підсумок

BetZillion являє собою потужну платформу з оглядами й рейтингами букмекерських контор з можливістю робити ставки на різні види спорту. Сайт буде корисний як новачкам, так і просунутим в онлайн-беттингу. Інструмент для порівняння зробить вибір букмекера легким та ефективним. Окремим плюсом є те, що команда BetZillion особливу увагу звертає на легальність і безпечність.