Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій

Фонд Favbet Foundation посприяв евакуації ще понад ста мешканців тимчасово окупованих ворогом територій. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

За сприяння Фонду евакуйовано 131 мешканця окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли залишити тимчасово захоплені території і виїхати в безпечні регіони України, зокрема в Чернівецьку область.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.