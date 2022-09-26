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Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій

Сьогодні 12:38 99 0
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій

Фонд Favbet Foundation посприяв евакуації ще понад ста мешканців тимчасово окупованих ворогом територій. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

За сприяння Фонду евакуйовано 131 мешканця окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли залишити тимчасово захоплені території і виїхати в безпечні регіони України, зокрема в Чернівецьку область.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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