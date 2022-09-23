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Favbet Foundation перерахував ще 600 тис. грн фонду «Повернись живим»

Сьогодні 13:31 78 0
Favbet Foundation перерахував ще 600 тис. грн фонду «Повернись живим»

Благодійний фонд Favbet Foundation у рамках системної підтримки Збройних Сил України у вересні перерахував чергові 600 тис. грн фонду "Повернись живим".

Favbet Foundation співпрацює з фондом "Повернись живим" з жовтня 2021 року в рамках проєкту Invictus Games. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Favbet Foundation перевів на рахунки "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Окрім "Повернись живим", Favbet Foundation перерахував 4,4 млн грн на спеціальний рахунок НБУ для потреб Збройних Сил України.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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