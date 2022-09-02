Кіберспорт в Україні: особливості та перспективи

Останні декілька років кіберспорт набирає шаленої популярності в Україні. Створюються нові команди професійного рівня, проводяться турніри з великим призовим фондом. Це пояснюється тим, що з 2020 року змагання на цифровому полі в нашій країні є офіційним видом спорту. Фактично вони є протиборством у комп’ютерних іграх. Кіберзмагання можуть імітувати реальні змагання, — наприклад, футбол або мати неповторний геймплей. Як і з традиційним спортом, на результати кіберматчів і турнірів можна зробити ставку. Для бетінгу існують спеціальні платформи, як-от gg.bet.

Не тільки для гравців: кар’єра в кіберспорті

Головною особливістю кіберспорту є те, що брати участь у змаганнях можуть не лише професіонали. По-перше, цифрові дисципліни охоплюють велику галузь, тому гравці будь-якого рівня можуть брати участь у турнірах або інших подіях. По-друге, зовсім не обов’язково залучатися до кіберзмагань саме як геймер. За даними букмекерів віртуальні дисципліни кожного року неодмінно посідають місця в ТОП-10 найпопулярніших видів спорту для ставок.

Найчастіше українські користувачі намагаються зробити прогноз на результат гри, точний рахунок, кількість убивств і першу кров (для шутерів, MMORPG). Зазвичай бетери знаються на відеоіграх і самі мають досвід та досить непогані навички. Робити прогнози на кіберспорт простіше, розуміючи особливості геймплею.

Найпопулярнішими для ставок є:

MOBA;

командні шутери;

стратегії;

спортивні симулятори.

Останній тип ігор дещо відрізняється від інших. Симулятори на кшталт FIFA не потребують поглиблення в специфіку. Вони є максимально наближеною до реальних заходів імітацією.

Багатьом користувачам вдається зробити кар’єру в кіберспорті, безпосередньо не залучаючи себе до ігрових процесів. Охочі можуть обрати одну з дотичних до кіберспорту професій.

Серед варіантів:

організатор подій;

розробник;

PR-менеджер;

Економіст.

Розвитком кіберспорту в країні з 2018 року займається всеукраїнська громадська організація UESF. Її діяльність спрямована на популяризацію дисциплін і залучення молоді до участі в заходах.

Ринок кіберспорту в Україні невпинно зростає, а разом із ним збільшуються кількість турнірів, фанатська база й розміри призових фондів. Поріг входу до цієї галузі також поступово підвищується. Наразі пов’язати кар’єру з кіберспортом ще доволі легко, але через великий попит ситуація вочевидь змінюватиметься.