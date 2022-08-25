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Підрозділ ЗСУ в районі Слов’янська за сприяння Favbet Foundation отримав чергову партію допомоги

Сьогодні 18:17 115 0
Підрозділ ЗСУ в районі Слов’янська за сприяння Favbet Foundation отримав чергову партію допомоги

Підрозділ Збройних Сил України, який тримає оборону в районі Слов’янська, отримав чергову партію допомоги за сприяння Favbet Foundation. Про це повідомили в прес-службі Фонду.

Мова йде про генератори, акумулятори, стабілізатори напруги, підручні засоби для облаштування позицій – брезент, канат, будівельні інструменти.

Для покращення умов служби військовим доставлено 10 павербанків, 10 енергоємних батарей, 20 приборів освітлення, побутові речі та продукти харчування.

Також бійці отримали 20 комплектів тактичних рукавиць, дощовиків, шкарпеток, шапок і устілок для взуття.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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