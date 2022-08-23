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Favbet і Кривбас: разом до перемоги

Сьогодні 15:29 91 0
Favbet і Кривбас: разом до перемоги

Favbet на сезон 2022/23 став офіційним партнером криворізького клубу. Головна мета співпраці – розвиток та популяризація футболу та спорту, спираючись на досвід Favbet та популярність Кривбасу, який цього сезону повернувся в Прем’єр-лігу.

Favbet підтримує професійних спортсменів і аматорів, спонсорує команди в прем’єр-лігах і в регіональних чемпіонатах та є партнером низки українських футбольних клубів, серед яких, зокрема, найтитулованіша команда країни – київське Динамо, ковалівський Колос, львівський Рух, Минай, Оболонь. Тепер до цього переліку доєднався й Кривбас.

"Ми дуже виважено підходимо до вибору партнерів, але у випадку з Кривбасом сумнівів не було. Кривбас – це клуб з багатою історією та численною армією вболівальників. А ще – клуб, який дуже швидко розвивається, повертаючи колишні позиції в українському футболі. Кривбас по праву здобув путівку до Прем’єр-ліги, і ми впевнені – буде гідно виступати в еліті. Наші цінності у партнерстві повністю збігаються із цінностями клубу: фанові активності, збільшення кількості вболівальників, розвиток футболу, запуск соціально-значущих проєктів та масштабна співпраця на перемогу Україні у війні, яку розв’язала росією проти нашої країни", – відзначили у Favbet.

"Favbet повернувся до лав наших партнерів. Ми добре пам’ятаємо, як ця компанія повірила в клуб та підтримала нас на етапі відродження. Ми вдячні за те, що в ті часи Favbet був поруч. Дуже символічно, що сьогодні, у складний військовий період для країни, саме ця українська компанія знову підтримує "Кривбас". Адже для цього і потрібні партнери – щоб бути поруч у нелегкі часи. Впевнений, що наша співпраця буде яскравою і в УПЛ. Кожен матч за участю нашого клубу має стати святом для вболівальників, дати відчуття, що вони знаходяться всередині гри. І в цьому наші цілі збігаються з філософією Favbet", – підкреслив віцепрезидент клубу Артем Гагарін.

З початку повномасштабної війни в Україні компанія Favbet напряму та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, який був заснований у 2020-му році та підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку, спрямувала на допомогу Збройним Силам України, співробітникам та мирним жителям понад 30 млн грн.

Компанією та Фондом вже надано допомогу для закупівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів для Збройних Сил України, два з яких броньовані. Favbet Foundation також допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області.

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