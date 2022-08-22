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FAVBET продовжує підтримувати український футбол під час війни

Сьогодні 16:58 126 0
FAVBET продовжує підтримувати український футбол під час війни

Напередодні старту сезону 2022/23 Української Прем’єр-ліги компанія оголосила про поновлення партнерства з рядом футбольних клубів. Головною метою такої співпраці є розвиток та популяризація футболу попри війну в Україні.

Компанія продовжує багаторічне партнерство з найтитулованішим та найпопулярнішим клубом країни — 16-разовим чемпіоном України, 13-разовим чемпіоном колишнього СРСР, дворазовим володарем Кубка володарів Кубків київським "Динамо". Цього сезону біло-сині вже забезпечили собі як мінімум груповий раунд Ліги Європи, пройшовши турецький Фенербахче та австрійський Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів, та звично для себе ставлять найвищі цілі у національному чемпіонаті.

Триватиме надалі й багаторічна співпраця компанії зі львівським "Рухом". Із клубом, який стрімко розвивається, розбудовуючи інфраструктуру та здобуваючи нових шанувальників, FAVBET розпочав співробітництво ще з Першої ліги, а зараз з року в рік крокує разом і в Українській Прем’єр-лізі.

Також компанією було пролонговано партнерські угоди з ФК "Минай" та "Оболонь". Цього року на ужгородський клуб, який у воєнні часи поділився своєю домашньою ареною із полтавською Ворсклою, очікує третій сезон у Прем’єр-лізі, тоді як київська команда спробує поборотись за путівку у вищий дивізіон у чемпіонаті Першої ліги.

Нещодавно було продовжено співпрацю і з ковалівським "Колосом". Молодий клуб цього сезону відзначає своє десятиріччя й за цей час пройшов шлях від аматорського колективу до виступу у єврокубках, збудував красень-стадіон та зарекомендував себе міцним та стабільним учасником Прем’єр-ліги. FAVBET та "Колос" йдуть пліч-о-пліч вже четвертий сезон.

"FAVBET підтримує професійних спортсменів і аматорів, спонсорує команди у провідних лігах і регіональних чемпіонатах. Ми прагнемо розвивати спорт, навіть незважаючи на війну, яку розв’язала росія проти України. Наші постійні партнери мають спільні з нами цінності й налаштовані працювати на перемогу як на полі, так і за його межами", — відзначив директор ТОВ "БК Фавбет" Ігор Сірук.

З початку повномасштабної війни в Україні група компаній Favbet напряму та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation спрямувала на допомогу Збройним Силам України, співробітникам та мирним жителям понад 30 млн грн.

Компанією та Фондом вже надано допомогу для закупівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів для Збройних Сил України, два з яких броньовані. Favbet Foundation також допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області.

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