Favbet Foundation перепрофілював свою діяльність для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни, — ЗМІ

Благодійний фонд Favbet Foundation з початком війни практично повністю перепрофілював свою діяльність на допомогу українській армії та населенню, що постраждало від війни.

Про це говориться в статті "Патрони ЗСУ. Як влаштована система загальнонародної підтримки армії в умовах війни" видання "РБК-Україна".

"Favbet Foundation створено за ініціативою засновника компанії Favbet Андрія Матюхи 2020 року для підтримки ініціатив у сфері освіти, спорту і перепрофільовано, як і решту, для допомоги армії та постраждалому населенню. З "невоєнних проєктів" у них —– евакуація з окупованих територій кількох сотень чоловік та центр для біженців у Загребі", — пише видання.

Favbet Foundation побудував свою роботу на концепції своєрідного "супермаркету допомоги", постачавляючи у різні підрозділи та регіони широкий спектр номенклатури "під запит": позашляховики, дрони, цифрові мобільні радіостанції, портативні зарядні пристрої, — повідомляє видання.

"Такий підхід дозволяє оперативно і точково заповнювати "пробіли" у спорядженні наших захисників, чого не роблять великі фонди, не кажучи вже про держсегмент. Просто тому, що вони давно не працюють "у роздріб", а виконують заявки на постачаннявку необхідного великими партіями", — говориться в статті.

Загалом видання відзначає, що на відміну від Росії, яка оплачує своє вторгнення в Україну з бюджету, що просідає під тиском міжнародних санкцій, українська армія має всенародну і загальносвітову підтримку.

З 24 лютого Україна залучила $12,7 млрд зовнішньої допомоги, а до кінця року сума досягне $27 млрд.

Нагадаємо, Favbet Foundation підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Загалом компанія і фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.