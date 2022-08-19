Головне
Бех-Романчук з особистим рекордом виграла чемпіонат Європи у потрійному стрибку
Сьогодні 23:23 326
Ткачук і Рижикова здобули срібло та бронзу в бігу на 400 м з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2022
Сьогодні 22:54 238
Алекна виграв битву титанів у метанні диска на чемпіонаті Європи-2022
Сьогодні 22:46 159
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 22:46 6719
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу
Сьогодні 22:03 126236
Favbet Foundation перепрофілював свою діяльність для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни, — ЗМІ
Сьогодні 21:52 326
Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті
Сьогодні 19:08 1053
Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022
Сьогодні 17:29 284
Лузан виборола срібло чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 16:36 408
Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було
Сьогодні 15:16 1560
Прямі трансляції

Favbet Foundation перепрофілював свою діяльність для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни, — ЗМІ

Сьогодні 21:52 326 0
Favbet Foundation перепрофілював свою діяльність для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни, — ЗМІ

Благодійний фонд Favbet Foundation з початком війни практично повністю перепрофілював свою діяльність на допомогу українській армії та населенню, що постраждало від війни. 

Про це говориться в статті "Патрони ЗСУ. Як влаштована система загальнонародної підтримки армії в умовах війни" видання "РБК-Україна".

"Favbet Foundation створено за ініціативою засновника компанії Favbet Андрія Матюхи 2020 року для підтримки ініціатив у сфері освіти, спорту і перепрофільовано, як і решту, для допомоги армії та постраждалому населенню. З "невоєнних проєктів" у них —– евакуація з окупованих територій кількох сотень чоловік та центр для біженців у Загребі", — пише видання.

Favbet Foundation побудував свою роботу на концепції своєрідного "супермаркету допомоги", постачавляючи у різні підрозділи та регіони широкий спектр номенклатури "під запит": позашляховики, дрони, цифрові мобільні радіостанції, портативні зарядні пристрої, — повідомляє видання.

"Такий підхід дозволяє оперативно і точково заповнювати "пробіли" у спорядженні наших захисників, чого не роблять великі фонди, не кажучи вже про держсегмент. Просто тому, що вони давно не працюють "у роздріб", а виконують заявки на постачаннявку необхідного великими партіями", — говориться в статті.

Загалом видання відзначає, що на відміну від Росії, яка оплачує своє вторгнення в Україну з бюджету, що просідає під тиском міжнародних санкцій, українська армія має всенародну і загальносвітову підтримку.

З 24 лютого Україна залучила $12,7 млрд зовнішньої допомоги, а до кінця року сума досягне $27 млрд.

Нагадаємо, Favbet Foundation підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Загалом компанія і фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 16207 1
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 9925
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 23987
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу 8968
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 126236
Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком Команда Джошуа подала протест через українського суддю на реванші з Усиком 6949
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44401
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3012
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8595
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11166 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9487
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 23950