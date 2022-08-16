FAVBET оновив ігрові платформи

Компанія запустила власний сервіс джекпотів, покращила функціонал "відповідальної гри",додала можливість обирати кольорову схему та здійснила інші оновлення.

Незважаючи на війну, FAVBET продовжує розвивати та удосконалювати продукт. Компанія провела 6 оновлень на ігрових платформах, які покращують враження від гри.