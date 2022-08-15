Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір

Захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали 10 цифрових мобільних радіостанцій, лазерний дальномір та два розвідувальних дрони.

"Українські військові отримали і вже застосовують 10 цифрових мобільних радіостанцій HYTERA HP605, лазерний дальномір COBA, два квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2", – повідомили в Фонді.

Також підрозділ одного зі столичних батальйонів, який наразі захищає Україну на східному фронті, отримав 30 комплектів піксельної форми, 5 зарядних пристроїв на сонячних панелях.

Як повідомлялося раніше, Favbet передав для потреб ЗСУ 8 автомобілів, 2 з яких броньовані. Також за сприяння Favbet Foundation українські військові медики отримали 5 карет "швидкої" допомоги.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії. Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.